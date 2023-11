Hugo Ekitike continue de s’entraîner sérieusement

Totalement absent du groupe du Paris Saint-Germain depuis le début de saison, Hugo Ekitike ne ne repose pas et travaille sérieusement pour garder le rythme.

Sans aucun signe de vie depuis le début de saison, Hugo Ekitike reste sérieux dans sa routine. Neuf minutes de jeu contre Lorient le 12 août dernier lors de la première journée de Ligue 1, et puis plus rien. Pourtant auteur d’une pré-saison au niveau, l’attaquant n’a pas su convaincre Luis Enrique. Une mise à l’écart soudaine et sévère qui intervient aussi à la suite du mercato estival et à la signature laborieuse de Randal Kolo Muani. En effet, les dirigeants parisiens estiment que le joueur a fait barrage au bon déroulé du transfert de l’international français en refusant de rejoindre l’Eintracht Francfort afin de faciliter l’échange. Un rejet que le PSG ne digère pas et qui, dans sa volonté de durcir le ton avec ses joueurs, reste campé sur ses décisions : Hugo Ekitike ne jouera plus pour le Paris Saint-Germain. Seul le futur pourra nous dire où le joueur rebondira, alors qu’il a l’air bien décidé à ne pas aller n’importe où.

Ne jamais rien lâcher

Une situation délicate pour le numéro 44 qui se retrouve bloqué, sans possibilité de transfert, destiné à se satisfaire des entraînements. Mais pas question de désespérer pour Hugo Ekitike. L’attaquant de 21 ans reste le plus sérieux possible lors des séances collectives, en attendant de prendre la porte de sortie cet hiver. Selon Le Parisien, le joueur a décidé d’adopter un comportement exemplaire à l’entraînement et dans son quotidien. Tout en sachant qu’il ne pourra pas faire entendre raison aux dirigeants du PSG, Ekitike travaille dur pour garder le niveau, jusqu’à engager un préparateur physique pour le suivre les semaines de matchs. Le buteur parisien ne montre rien. Une absence de colère, de déception ou d’agacement qui interpelle même le staff parisien. Pour autant, le PSG n’est pas décidé à promouvoir son attaquant, qui se retrouve même ignoré sur les réseaux sociaux du club et sur les diaporamas des entraînements de la semaine. Pour prendre des nouvelles, il suffit de suivre la vie du groupe sur les réseaux sociaux des joueurs, où l’on peut récemment apercevoir l’ex-rémois féliciter Warren Zaïre-Emery pour sa convocation en Équipe de France.