Recruté l’été dernier en prêt avec option d’achat en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike déçoit. Mais, l’attaquant français garde une certaine cote sur le marché des transferts.

L’été dernier, le PSG a décidé de miser sur la jeunesse de Hugo Ekitike (20 ans). Après une saison prometteuse au Stade de Reims (10 buts et 4 passes décisives), l’international U20 français a rejoint le club parisien malgré quelques propositions à l’étranger. Il s’était laissé « convaincre par le discours des dirigeants parisiens mais aussi par Christophe Galtier », comme le rapporte RMC Sport. Mais face à la grosse concurrence en attaque avec la présence du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé, Hugo Ekitike n’a pas eu le temps de jeu espéré. Même si certaines décisions de la part de Christophe Galtier étaient incomprises du joueur comme le fait de ne pas avoir joué une seule minute à Auguste-Delaune face au Stade de Reims, le natif de Reims a également sa part de responsabilité. « Sur le terrain, au-delà de ses performances pas toujours égales, son langage corporel n’était pas toujours positif. Il a rectifié. Il est encore à l’âge de l’apprentissage même si, à Paris, il faut assimiler plus vite qu’ailleurs. » Et le joueur travaille plus que les autres, comme l’a reconnu le coach parisien en conférence de presse jeudi.

Une rupture entre Ekitike et Galtier ?

Après un début d’année intéressant au niveau statistique (4 buts et 3 passes décisives), Hugo Ekitike a par la suite disparu des radars avec le retour progressif des Mondialistes. Pire, lors des trois dernières rencontres (OGC Nice, RC Lens et Angers SCO), il n’a pas disputé la moindre minute. Et à ce jour, « la rupture avec Christophe Galtier semble consommée. » Si le technicien français reste au PSG (son contrat prend fin en juin 2024), ce qui a très peu de chance d’arriver mais qui n’est pas à exclure totalement, il est difficile d’imaginer le numéro 44 rester dans la Ville Lumière, rapporte le média sportif. « Les récentes rumeurs autour d’une prétendue volonté du club de se séparer du joueur n’ont pas échappé à son entourage, qui n’en a pas eu la confirmation de la part du PSG. » L’attaquant de 20 ans garde une certaine cote en Angleterre et en Allemagne, où certains clubs se sont manifestés, conclut RMC sans donner plus de détails sur l’idendité des formations. Les prochaines semaines s’annoncent donc importantes pour l’avenir de Hugo Ekitike.