Hugo Ekitike n’a pas de regret après son départ du PSG

Définitivement transféré à l’Eintracht Francfort cet été, Hugo Ekitike brille en Allemagne. De nouveau buteur hier en Europa League, l’attaquant a expliqué ne pas regretter son départ du PSG.

Arrivé au PSG durant l’été 2022 après une très bonne saison à Reims, Hugo Ekitike a dû faire face à la concurrence de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Le jeune attaquant a eu du mal à exister quand on a fait appel à lui (32 matches, quatre buts). À l’issue de sa première saison sous le maillot parisien, il voit Luis Enrique arriver sur le banc du PSG. N’entrant pas forcément dans les plans du coach espagnol, le club de la capitale tente de l’insérer dans le deal autour de Randal Kolo Muani mais ce dernier refuse. Il sera alors placardisé pendant six mois avant d’être prêté à l’Eintracht Francfort en janvier.

« Si je suis là c’est qu’il y a une raison »

Même s’il ne brille pas au niveau des statistiques (12 rencontres, une réalisation), le club allemand décide de s’offrir définitivement l’international espoirs français cet été. Il a levé l’option d’achat de 16,5 millions d’euros pour s’attacher ses services. Depuis le début de la saison, il brille avec quatre buts et quatre passes décisives en six matches. Hier, il a marqué son premier but en Ligue Europa et délivré une passe décisive à Eric Junior Dina Ebimbe, autre ancien joueur du PSG, lors du match nul prolifique contre le Viktoria Plzen (3-3). À l’issue de la rencontre, il a été questionné sur son départ du PSG. « Il n’y a pas de regrets, si je suis là c’est qu’il y a une raison, je veux juste faire de bonnes choses avec cette équipe et l’amener là où elle le mérite« , lance Hugo Ekitike dans des propos relayés par RMC Sport.