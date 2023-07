Hugo Ekitike possiblement inclus dans le deal Vlahovic ?

Le PSG compte recruter un attaquant de pointe lors du mercato estival. Ces derniers jours, le nom de Dusan Vlahovic a été avancé. Le PSG pourrait tenter d’inclure Hugo Ekitike pour faire baisser le prix.

Le PSG veut renforcer son attaque avec une numéro 9 de classe mondiale. Dans cette optique, il vise Harry Kane, Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Gonçalo Ramos ou bien encore Dusan Vlahovic. Ce dernier devrait quitter la Juventus Turin cet été. Le club italien devrait vendre des joueurs afin de renflouer ses caisses. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale aurait contacté les agents de l’ancien de la Fiorentina pour demander des informations, « obtenant une ouverture substantielle au transfert vers Paris. »

A voir aussi : Le PSG, seul club actif dans le dossier Dusan Vlahovic ?

La Juve voudrait entre 70 et 80 millions d’euros pour Vlahovic

Le quotidien sportif transalpin explique que le Bayern Munich, qui aurait comme priorité Harry Kane, et Tottenham suivraient aussi le dossier mais de plus loin. Si Kane partait de Tottenham, les Spurs s’attaqueraient à Vlahovic. Et s’il reste, ce sera le Bayern qui s’intéresserait de plus près à l’international serbe (23 ans). La Gazzetta indique que les dirigeants turinois n’ont pas officiellement placé son joueur sur le marché mais si une bonne offre arrive sur la table, entre 70 et 80 millions d’euros, il pourra partir. Le PSG pourrait tenter d’inclure Hugo Ekitike, qui a été placé sur la liste des transferts, dans le deal Dusan Vlahovic pour faire baisser le prix. Pour rappel, le club de la capitale accepterait de vendre son longiligne attaquant pur au minimum 20 millions d’euros. Si Dusan Vlahovic devait partir, la Juve pisterait Romelu Lukaku, Rasmus Hojlund, Jonathan David, Gianluca Scamacca ou encore Youssef En-Nesyri.