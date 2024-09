Hugo Ekitike revient sur son aventure ratée au PSG

Recruté par le PSG durant l’été 2023, Hugo Ekitike n’a pas réussi à s’imposer à Paris. Prêté puis vendu à l’Eintracht Francfort, l’attaquant est revenu sur son passage au sein du club de la capitale.

Prometteur joueur du Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l’œil des dirigeants parisiens. Ces derniers décident de se l’offrir sous la forme d’un prêt avec option d’achat quasiment obligatoire lors du mercato estival 2023. Barré par la concurrence du trio Neymar-Mbappé-Messi, il ne jouera que 32 matches (4 buts). Après la saison, son option d’achat est levée et il est définitivement un joueur du PSG. N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, le PSG tente de l’inclure dans le deal autour de Randal Kolo Muani, mais il refuse. Il est alors mis à l’écart du groupe et rejoindra finalement l’Eintracht Francfort en prêt en janvier. Convaincu malgré seulement 12 matches et une petite réalisation, le club allemand décide de s’attacher définitivement ses services cet été. En ce début d’exercice 2024-2025, il brille avec cinq buts en neuf rencontres.

A voir aussi : Hugo Ekitike : « Mon passage au PSG ? Pour moi ça a été une leçon »

« Bien sûr, on s’inquiète quand on n’a pas de temps de jeu »

Le néo-international espoirs français a donné une interview à Sky Sport Deutschland. Et dans cette dernière, il est revenu sur son passage manqué au PSG. « J’ai toujours été un type sûr de moi. Bien sûr, on s’inquiète quand on n’a pas de temps de jeu. Mais je me fais confiance. De plus, j’ai toujours ressenti la confiance de mes coéquipiers et de l’entraîneur. » Il a également évoqué sa cohabitation avec le trio Neymar-Mbappé-Messi. « J’ai toujours été impressionné quand j’ai joué avec eux. Ils sont à un autre niveau. Ils essaient toujours de faire de leur mieux. Je travaille dur pour être comme ça aussi », avant de nommer son joueur préféré. « En matière d’élégance, mon joueur préféré est Neymar. Je pourrais passer des heures à regarder des vidéos de lui sur YouTube. J’aime m’en inspirer. Ce qu’il fait sur le terrain est incroyable. »