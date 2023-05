Hugo Ekitike souhaiterait rester au PSG la saison prochaine

Hugo Ekitike devrait enchaîner une troisième titularisation consécutive demain contre Auxerre. Alors qu’il a peu joué ces derniers mois, il ne compterait pas quitter le PSG cet été.

Arrivé en prêt avec option d’achat en provenance de Reims l’été dernier (l’option devenant obligatoire si le PSG terminait sur le podium), Hugo Ekitike a eu du mal à s’imposer comme une alternative crédible à la MNM. En 30 matches toutes compétitions confondues, il n’a été titulaire que 12 fois. Il a marqué quatre buts et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues. Selon Foot Mercato, l’ancien rémois compte bien rester à Paris la saison prochaine. « Si sa première année devait lui servir à grapiller des minutes de jeu« , il souhaite donc rester et tenter d’arracher une place de titulaire. Même si le PSG devrait s’attacher les services d’un attaquant cet été, Ekitike a comme ambition de s’imposer sous le maillot des Rouge & Bleu.

Les dirigeants du PSG prêt à le conserver ?

Le média footbalistique indique aussi que le numéro 44 du PSG « n’est aujourd’hui pas effrayé par la concurrence présente au club et potentiellement renforcée au cours du mercato estival. » Même s’il a plusieurs touches en Angleterre et en Allemagne, « avec de grosses écuries à l’affût« , il ne compte pas bouger cet été. Fan de Paris avant même son arrivée au PSG, il ne désire qu’une chose, « être reconnu à sa juste valeur dans un club où il se sent bien. » Foot Mercato assure que, conscient de sa détermination, la direction du PSG n’aurait aucune intention de s’en séparer même si plusieurs rumeurs disaient le contraire. Selon les informations de FM, le joueur n’a d’ailleurs reçu aujourd’hui aucune nouvelle ni intention de Luis Campos ou d’un dirigeant du PSG à ce sujet.

