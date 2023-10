Hugo Ekitike, un joueur isolé au PSG

La saison défile et nous n’avons toujours pas vu Hugo Ekitike jouer la moindre minute avec le PSG. Une situation qui fait suite à l’imbroglio survenu entre le joueur et le club de la capitale l’été dernier. L’ancien attaquant de Reims est en train de payer ce qu’il s’est passé lors des derniers instants du mercato.

Ekitike puni

Nous sommes à quelques heures de la fin du marché des transferts et le PSG tente toujours de s’attacher les services de Randal Kolo Muani. Pour convaincre davantage Francfort, il fallait inclure Hugo Ekitike dans le deal. Mais ce n’était pas de l’avis du joueur de 21 ans qui a refusé de partir en Allemagne. Heureusement, le club de la capitale a quand même signé Kolo Muani mais l’attitude d’Ekitike n’a pas tout du tout plu aux dirigeants parisiens. Depuis, il est banni et ne joue pas le moindre match. Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, explique que les deux camps se rejettent la responsabilité. Hugo Ekitike accuse le club d’avoir refusé des offres de prêt avec option d’achat comme celle de Crystal Palace (35 millions d’euros). Ekitike n’était pas contre un départ en Allemagne mais pas à n’importe quelles conditions. Le PSG a ensuite proposé le joueur au club turc Adana Demirspor début septembre.

Un comportement qui interroge

RMC Sport ajoute que le joueur n’est pas mauvais à l’entraînement. En revanche, certaines personnalités en interne n’apprécient pas son attitude. Il ne montrerait aucune frustration face à la situation. S’il n’est pas réconforté en interne, il l’est un peu plus à l’extérieur. En effet, l’entraîneur de l’Équipe de France Espoirs Thierry Henry a appelé le joueur pour lui rappeler qu’il continuera à le suivre. Samuel Eto’o a aussi contacté Hugo Ekitike récemment. Il ne désespère pas de le voir rejoindre la sélection camerounaise. RMC Sport précise que l’attaquant parisien garde une belle cote en Premier League, en Serie A (AC Milan) et aussi en Bundesliga. On ne sait pas encore s’il va partir cet hiver mais ce qui est probable c’est qu’on ne risque pas de le voir rejouer avec Paris.