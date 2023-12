Au placard depuis la fin du mercato estival, Hugo Ekitike ronge son frein au PSG. Mais contrairement à ce qui a pu être dit, l’attaquant va très bien mentalement selon son agent.

L’été dernier, le PSG a tenté de se séparer d’Hugo Ekitike, l’attaquant n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Même s’il a eu plusieurs pistes, il est finalement resté à Paris. Le club de la capitale a tenté de l’inclure dans le deal autour de Randal Kolo Muani. Mais l’ancien rémois a refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort. L’international français est tout de même arrivé dans le club de la capitale.

« Il va très bien physiquement et mentalement »

Hugo Ekitike est donc resté au PSG et n’apparaît plus dans les groupes de Luis Enrique pour les matches de Ligue 1, ne figurant également pas sur la liste pour la Ligue des champions. Après six mois sans jouer, il pourrait quitter les Rouge & Bleu cet hiver. Plusieurs pistes semblent se dégager pour lui, qui pourrait se diriger vers la Premier League. Dans son édition du jour, l’Equipe expliquait qu’Hugo Ekitike souffrait mentalement ces dernières semaines, qu’il recevait des insultes sur les réseaux sociaux et qu’il avait été plusieurs fois mis à l’écart de l’entraînement. Des informations qu’a démenties son agent, Karl Mwalako Buchmann. « Il n’a reçu aucune insulte ces dernières semaines c’est faux … il va très bien physiquement et mentalement et garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien« , indique le représentant d’Hugo Ekitike sur son compte X.