Hugo Lloris a confirmé ses envies de départ à Tottenham

Le PSG est à la recherche d’un gardien. Et il serait intéressé par Hugo Lloris. L’ancien international français verrait d’un bon œil une arrivée à Paris. Il a fait savoir à son club, Tottenham, qu’il souhaitait changer d’air.

Avec l’accident de Sergio Rico, dont on ne sait pas s’il pourra rejouer au football, le PSG est à la recherche d’une doublure pour Gianluigi Donnarumma, qui a été confirmé dans son rôle de numéro 1. Malgré ça, Luis Enrique aimerait recruter un gardien numéro 1 bis, qui pourrait concurrencer l’international italien. Plusieurs noms ont été avancés, dont celui d’Hugo Lloris. Des premiers contacts auraient eu lieu entre les deux parties, mais ce n’a pas encore été plus loin. L’ancien niçois serait intéressé par une venue au PSG. Après onze ans à Tottenham, avec qui il a encore un an de contrat, il aimerait se lancer un nouveau défi et l’a fait savoir aux Spurs.

« Il m’a dit qu’il espérait être transféré »

Présent en conférence de presse, Ange Postecoglou, son nouvel entraîneur chez le club londonien, a évoqué l’avenir de son portier et indiqué que ce dernier souhaitait bien quitter le club qu’il a rejoint en 2012. « J’ai discuté avec lui et il m’a dit qu’il espérait être transféré ailleurs pour pouvoir jouer et entamer la prochaine phase de sa carrière, explique le coach grec dans des propos relayés par Foot Mercato. « Je n’ai eu que deux ou trois discussions avec lui, mais même à l’entraînement, je peux voir qu’il n’est pas seulement un gardien de but exceptionnel, mais aussi un être humain exceptionnel. » Outre le PSG, Hugo Lloris était annoncé dans le viseur de l’Inter Milan et de l’Arabie saoudite. Les prochaines semaines devraient nous apporter plus de précisions dans ce dossier.