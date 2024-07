À un mois du début de la saison 2024-2025, le PSG travaille toujours sur plusieurs pistes à chaque poste pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.

Le PSG se lance dans sa préparation de la saison 2024-2025. Ce lundi, les Parisiens qui n’ont pas pris part aux compétitions internationales étaient de retour au Campus PSG pour un série d’examens médicaux et physiques. Et à ce jour, seuls Matvey Safonov et Gabriel Moscardo sont venus renforcer le groupe de Luis Enrique. Le technicien espagnol avait indiqué son désir d’avoir de nouveaux renforts à chaque poste pour répondre aux objectifs du prochain exercice. Et plusieurs pistes existent toujours et pourraient connaître des rebondissements dans les jours à venir.

Le PSG reste à l’affût dans le dossier Leny Yoro

En défense, la piste menant à Leny Yoro, longtemps considéré comme une priorité, est à oublier selon RMC Sport. Le Lillois est dans le viseur de Manchester United et du Real Madrid. Mais le son de cloche est différent du côté de L’Equipe. Si le club merengue a la préférence du joueur, un départ en Angleterre ne motiverait pas trop le défenseur de 18 ans, malgré une offensive d’environ 63M€ des Red Devils. Toujours selon le quotidien sportif, le PSG reste à l’affût. Si le Real Madrid n’est pas prêt à sortir un gros chèque pour le jeune talent du LOSC, le club parisien « observe ce dossier d’un peu plus loin, sans formuler d’offre jusqu’à présent mais prêt à en dégainer une au cas où Yoro manifesterait son envie de le rejoindre. » Les champions de France savent qu’ils sont des outsiders dans ce dossier, surtout que « la relation entre Nasser al-Khelaïfi et Jorge Mendes n’est plus vraiment au beau fixe après avoir été si radieuse ces deux dernières années. » Alors qu’il a refusé de prolonger son bail avec le LOSC, Leny Yoro commence à s’inquiéter pour son avenir et sait qu’il ne rentre plus dans les plans des Dogues, qui attendent un départ cet été. « Et comme il n’a pas pu, non plus, participer aux Jeux Olympiques en raison de sa situation, il ne peut même pas s’aérer l’esprit en pensant à autre chose. » Le board du PSG fait preuve d’une patience assez inhabituelle et continue à entretenir un certain optimisme dans ce dossier car le Real Madrid n’est pas disposé à faire des folies pour recruter le défenseur de 18 ans, dont le contrat expire dans un an.

En cas d’échec dans le dossier Leny Yoro, la direction parisienne a aussi ciblé le défenseur de la Juventus, Dean Huijsen (19 ans). Mais le club de la capitale ne parvient pas à trouver un terrain d’entente avec leurs homologues italiens. « La Juventus Turin aimerait inclure un joueur pour arriver à la somme souhaitée, environ 30 millions d’euros. Le PSG n’est pas prêt à investir une telle somme, ce qui explique la volonté du club italien d’inclure un joueur dans la transaction », explique le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins.

Fabian Ruiz sur le départ en cas d’arrivée de João Neves et Joshua Kimmich ?

Dans l’entrejeu, le nom de Désiré Doué intéresse toujours le board des Rouge & Bleu, rapporte RMC Sport. Le milieu offensif de 19 ans est sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2026. De son côté, le journaliste Florian Plettenberg rajoute que le Bayern Munich continue d’insister pour la venue de l’international Espoirs français. Le nouveau coach bavarois, Vincent Kompany, a échangé avec le joueur au téléphone et une deuxième offre du Bayern est en cours. Des discussions avancées existent entre le club bavarois et le Stade Rennais, mais le PSG reste toujours dans la course, rapporte le journaliste allemand. Le club breton demande plus de 60M€ pour son numéro 33.

Mais d’autres noms circulent pour renforcer l’entrejeu des champions de France en titre dont ceux de João Neves et Joshua Kimmich. Concernant le Portugais de 19 ans, il s’agit d’une priorité mais la somme de plus de 100M€ demandée par le SL Benfica rend le dossier complexe. Le joueur veut rejoindre le PSG mais « il faut maintenant trouver un accord financier, ce qui n’est pas évident car Paris n’est pas prêt à toutes les folies », précise RMC. Concernant Joshua Kimmich, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2025, il est apprécié pour sa polyvalence. Et si la direction parisienne parvient à recruter l’Allemand et le Portugais, il faudra dégraisser au milieu de terrain. Malgré ses bonnes performances à l’Euro, Fabian Ruiz pourrait être vendu si les deux joueurs arrivent dans la capitale française.

Gonçalo Ramos dans le viseur de l’Atlético de Madrid

Enfin, pour l’attaque, le PSG pourrait être à la recherche d’un numéro 9. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ne seront pas retenus en cas d’offres jugées satisfaisantes. Et le board parisien a réactivé la piste menant à Victor Osimhen. L’attaquant de 25 ans dispose d’un bon de sortie pour cet été, mais le président du Napoli, Aurélio de Laurentiis, se montre intransigeant sur le prix et désire obtenir le montant de sa clause libératoire, soit 130M€. « Pour l’instant, les négociations sont toujours en cours, mais le PSG n’est pas enclin à dépenser une telle somme. » L’international nigérian possède également des offres venant d’Arabie saoudite et de Premier League, Chelsea notamment. Et un jeu de chaises musicales pourrait avoir lieu avec le départ d’Alvaro Morata à l’AC Milan contre la somme de 13M€, le montant de sa clause libératoire. Avec la vente de son numéro 9, l’Atlético de Madrid pourrait montrer un intérêt pour Gonçalo Ramos, qui fait partie de la short-list des Colchoneros, explique le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi.