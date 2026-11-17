La trêve internationale de novembre va toucher à sa fin pour les joueurs du PSG convoqués avec leurs sélections nationales respectives. Huit d’entre eux sont concernés ce mardi.

Le PSG va retrouver les terrains samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +) avec le déplacement à Nice dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Ce mardi, la trêve internationale des joueurs parisiens va prendre fin. Huit d’entre eux sont concernés par un dernier match. Après sa lourde défaite contre le Danemark samedi (1-4), le Portugal se déplace au pays de Galles pour terminer sur une bonne note cette phase de poules et conserver sa première place. Pour cette rencontre, Jorge Jesus devrait associer Vitinha et João Neves au milieu de terrain selon la presse portugaise. Les deux joueurs du PSG pourraient être alignés tous les deux dès le coup d’envoi pour la première fois depuis l’arrivée de Jorge Jesus sur le banc de la Seleçao.

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Achraf Hakimi, Dro Fernandez, Willian Pacho…

Auteur d’un match XXL contre le Niger samedi dernier (deux buts et une passe décisive), Achraf Hakimi affronte de nouveau le Niger ce mardi soir (21 heures) avec le Maroc dans le cadre de la quatrième journée des Qualifications à la CAN 2027. Le numéro 2 du PSG devrait de nouveau être titulaire ce soir. Peu utilisé par Luis Enrique en ce début de saison (9 matches toutes compétitions confondues, 343 minutes de temps de jeu), Dro Fernandez retrouve des sensations avec l’Espagne U19. Le milieu de terrain du PSG affronte la Finlande ce mardi après-midi (13 heures) lors de la troisième journée des des Eliminatoires à l’Euro U19 2027. De son côté, Willian Pacho va jouer un match amical contre la Bolivie avec l’Équateur dans la nuit de mardi à mercredi (0h30). Illia Zabarnyi va affronter la Géorgie pour le dernier match de la phase de poules de la Ligue des nations (20h45), alors que David Boly va jouer le dernier match des Eliminatoires à l’Euro U19 2027 avec l’équipe de France U19 contre la Grèce (15 heures). Matvey Safonov sera lui concerné par un match amical avec la Russie contre le Venezuela (17 heures).

Le programme de ce mardi des joueurs du PSG convoqués pour la trêve internationale

Dro Fernandez : Espagne U19 / Finlande U19 (13 heures)

: Espagne U19 / Finlande U19 (13 heures) David Boly : Grèce U19 / France U19 (15 heures)

: Grèce U19 / France U19 (15 heures) Matvey Safonov – Russie / Venezuela (17 heures)

– Russie / Venezuela (17 heures) Vitinha, João Neves – pays de Galles / Portugal (20h45)

– pays de Galles / Portugal (20h45) Illia Zabarnyi – Ukraine / Géorgie (20h45)

– Ukraine / Géorgie (20h45) Achraf Hakimi – Niger / Maroc (21 heures)

– Niger / Maroc (21 heures) Willian Pacho – Equateur / Bolivie (0h30)





