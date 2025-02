Hütter : « En ce moment, le PSG est l’une des meilleures équipes d’Europe »

Ce vendredi soir (21h05 sur DAZN), le PSG accueille l’AS Monaco à l’occasion de l’affiche de la 21e journée de Ligue 1.

PSG / AS Monaco acte III. Après deux succès en Ligue 1 (2-4, 18 décembre) et Trophée des Champions (1-0, 5 janvier), le club de la capitale retrouve de nouveau l’ASM ce vendredi (21h05 sur DAZN) dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Après sa qualification en Coupe de France ce mardi, le leader du championnat affronte une équipe monégasque sur courant alternatif depuis plusieurs semaines.

À lire aussi : Joao Neves mis à l’honneur par la Ligue 1 dès le prochain match

Avec déjà deux défaites face aux Rouge & Bleu cette saison, le coach de l’AS Monaco, Adi Hütter, se montre méfiant face à l’une des meilleures d’Europe ces dernières semaines. « Tout d’abord, aucune équipe en France n’a réussi à battre cette équipe, seul l’Atlético Madrid est venu l’emporter au Parc des Princes (1-2). En ce moment, c’est l’une des meilleures équipes d’Europe. Ils nous ont battu ici en décembre (2-4) mais aussi au Trophée des Champions à Doha (1-0) où c’était en revanche plus serré. Ils ont été meilleurs que nous, mais si nous étions allés jusqu’à la séance de penalties, personne ne sait ce qui serait arrivé. En ce moment ils sont très solides, mais j’aime toujours aller là-bas pour montrer la meilleure performance possible et être compétitifs. Et si nous faisons un grand match là-bas, tout est possible ! », a déclaré le coach autrichien en conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés par le site officiel de l’ASM. « Le PSG, la meilleure équipe affrontée cette saison ? Nous venons de jouer l’Inter Milan (défaite 3-0) qui est aussi une très grosse équipe, même si nous ne pouvons pas comparer le style de jeu de ces deux équipes. Arsenal aussi était un très gros morceau. je dois dire. Ce qui est certain, c’est qu’ils ont de très bons joueurs, qu’ils pratiquent un football impressionnant en ce moment. Mais pour revenir à la question, je pense que l’Inter, Arsenal et Paris sont les trois équipes les plus fortes que nous ayons affrontées cette saison. »