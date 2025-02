Hütter : « Le PSG en ce moment est à un autre niveau »

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé face à l’AS Monaco lors du choc de la 21e journée de Ligue 1 (4-1). Les Monégasques ont reconnu la supériorité du PSG.

Quatre jours avant leurs matches de Ligue des champions, contre Brest pour le PSG et Benfica pour Monaco, les deux équipes s’affrontaient ce vendredi soir lors du choc de la 21e journée de Ligue 1. Dans un match plaisant, les deux équipes ont livré une belle rencontre. Après l’ouverture du score rapide du PSG par l’intermédiaire de Vitinha (6e), les Monégasques ont égalisé par Zakaria (17e). Les Parisiens ont fait la différence en seconde période avec deux buts en trois minutes (54e et 57e) avant de sceller le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, qui s’est offert un doublé en toute fin de match (90e). Au micro de DAZN, Adi Hütter a avoué la supériorité du PSG.

« On peut voir toute la qualité du PSG en ce moment »

« En seconde période, ils ont montré en quelques minutes à quel point ils sont forts et ça a été trop dur pour nous. (…) On peut voir toute la qualité du PSG en ce moment. Offensivement, ils ont des joueurs fantastiques. Ils sont fantastiques. Et quand Kvara a marqué son but, quelques minutes après, il y a eu le 3-1 et le match était terminé. La victoire, le PSG l’a mérite. Le PSG en ce moment est à un autre niveau. Je leur souhaite bonne chance en Ligue des champions. Luis Enrique est un entraîneur incroyable. » Son capitaine, Denis Zakaria, s’est aussi montré très élogieux envers le club de la capitale. « Honnêtement, le PSG je pense qu’il n’a jamais été aussi fort. Oui, on est tombé sur une très bonne équipe du PSG et voilà, bravo à eux. »