Hütter regrette les quatre grosses erreurs de son équipe

Sur la pelouse du Parc des Princes, l’AS Monaco s’est largement incliné contre le PSG en ouverture de la treizième journée (5-2). Adi Hütter, le coach monégasque, a regretté les quatre grosses erreurs de son équipe ce soir.

Au sortir de la trêve internationale, le PSG et Monaco s’affrontaient ce vendredi soir en ouverture de la treizième journée de Ligue 1. Dans un match prolifique en buts, le PSG s’est largement imposé (5-2), ce qui lui permet de prendre six points d’avance sur son adversaire du soir, et de prendre provisoirement quatre longueurs d’avance sur Nice, qui joue dimanche contre Toulouse. Pour Monaco, c’est une grosse défaite. Adi Hütter, le coach monégasque, a pesté contre les quatre erreurs de son équipe, qui ont offert des buts au PSG.

« Paris a été très bon et efficace »

« C’est facile d’analyser ce match. On a fait quatre grosses erreurs, et c’est préjudiciable face au PSG. C’est quasiment quatre csc. À beaucoup de moments, j’avais l’impression qu’on était au même niveau et on s’est fait punir sur chaque faute qu’on a pu commettre, lance le coach au micro de Prime Video. On ne voulait pas se cacher, c’est trop facile pour eux quand vous ne pensez qu’à défendre. À 2-1, Minamino peut égaliser, mais en seconde, on a fait de bonnes choses. Paris a été très bon et efficace. Le résultat est dur pour nous. C’est une grosse défaite, mais quatre csc c’est beaucoup trop.«