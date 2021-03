I.Paredes : “Il nous reste beaucoup à accomplir”

Premières du championnat (43 pts) avec un point d’avance sur l’OL, les Féminines du PSG affrontent les Lyonnaises ce samedi soir (21h sur Canal Plus) au Groupama Stadium, à l’occasion de la 16ème journée de D1 Arkema. Un choc qui s’annonce décisif pour le titre de champion de France à sept journées de la fin du championnat. Et à la veille de cette affiche, la capitaine des Rouge et Bleu, Irène Paredes, a rappelé l’importance de cette rencontre face aux championnes de France, via le site officiel du PSG.

“C’est un match très, très important. C’est vrai. Nous on prend les matchs les uns après les autres, semaine après semaine. A chaque match il y a 3 points en jeu. Jusqu’à présent cette philosophie nous a très bien réussi. Il faut rester concentré sur ce match de Lyon et continuer nos efforts match après match”, a rappelé Irène Paredes. “Le match aller reste une référence dans notre saison. On s’appuie la dessus pour se perfectionner aussi. Nous avons gagné le match aller c’est vrai, mais ce n’était qu’un match. Il nous reste beaucoup à accomplir donc à nous de rester concentré.”