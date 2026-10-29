Ibrahim Maza ne devrait pas rejoindre le PSG cet hiver

Avec la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG pourrait recruter un élément offensif lors du mercato hivernal. Mais ce ne devrait pas être Ibrahim Maza.

Même s’il ne va pas forcément recruter des joueurs à tous les mercatos, le PSG reste à l’affût de bonnes affaires pour renforcer son équipe. Avec la grave blessure et la longue absence de Khvicha Kvaratskhelia, le club de la capitale pourrait se lancer dans la quête d’un élément offensif lors du mercato hivernal. Hier, le nom d’Ibrahim Maza a été avancé. L’international algérien du Bayer Leverkusen aurait tapé dans l’œil des dirigeants parisiens qui auraient fait savoir à son entourage qu’ils étaient intéressés et qu’ils suivaient de près la situation du joueur, pouvant même passer à l’attaque dès cet hiver.

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Le PSG n’envisage pas de faire d’offre

Mais selon les informations de RMC Sport, le PSG n’envisage pas de faire d’offre pour Ibrahim Maza cet hiver. En interne, il n’y a aucune ambiguïté sur une arrivée du joueur en janvier. Si Paris se décide finalement à recruter, ce ne sera pas nécessairement sur un poste offensif après la blessure de Kvaratskhelia, assure Fabrice Hawkins. Le journaliste conclut en expliquant que les doubles champions d’Europe comptent sur Mika Godts et que seul le profil d’un jeune joueur à potentiel et n’étant pas déjà évalué à une très haute valeur pourrait entrer dans les plans hivernaux du club. De son côté, Djamel indique que l’international algérien (20 ans) « plaît beaucoup en interne, mais son prix élevé freine (pour l’instant) la direction parisienne. » Face à la volonté du Bayer Leverkusen de le conserver (et même de le prolonger), le club allemand ne compte faire aucun cadeau au PSG, conclut le twittos spécialiste du PSG.