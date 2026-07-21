Ibrahim Mbaye a une touche très sérieuse en Premier League

Désireux de s’offrir un nouveau challenge cet été, Ibrahim Mbaye serait notamment pisté en Premier League. Unai Emery en a fait l’une de ses priorités.

Beaucoup de mouvements sont encore à prévoir sur ce mercato du côté du Paris Saint-Germain. Lee Kang-In, Randal Kolo Muani et Ibrahim Mbaye vont tous plier bagages dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de ce dernier, c’est lui qui en a fait la demande à sa direction. Demande acceptée par Luis Campos si le prix proposé atteint les 50 millions d’euros.

À lire aussi : Mercato PSG – Ibrahim Mbaye représenté par un nouvel agent

Aston Villa fonce sur Ibrahim Mbay pour remplacer Morgan Rogerse

Mieux, pour faciliter son départ, Ibrahim Mbaye a décidé de mandater Jorge Mendes. Et son souhait numéro un est de rejoindre la Premier League. Cela tombe plutôt bien puisque Aston Villa aurait coché son nom pour succéder à Morgan Rogers, lequel vient tout juste d’être transféré à Chelsea contre 138 millions d’euros. Une information signée The Athletic.

En plus de l’attaquant du PSG, Aston Villa viserait également Alejandro Garnacho selon Ben Jacobs. Crysencio Summerville, un temps annoncé dans le viseur de Luis Campos, était également suivi de près, mais celui-ci va s’engager en Arabie Saoudite. Reste à savoir si les Villans passeront à l’attaque et s’ils proposeront les 50 millions d’euros attendus par le club parisien.