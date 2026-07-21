Ibrahim Mbaye
Image : PSG.fr

Ibrahim Mbaye a une touche très sérieuse en Premier League

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet21 juillet 2026

Désireux de s’offrir un nouveau challenge cet été, Ibrahim Mbaye serait notamment pisté en Premier League. Unai Emery en a fait l’une de ses priorités.

Beaucoup de mouvements sont encore à prévoir sur ce mercato du côté du Paris Saint-Germain. Lee Kang-In, Randal Kolo Muani et Ibrahim Mbaye vont tous plier bagages dans les prochaines semaines. Pour ce qui est de ce dernier, c’est lui qui en a fait la demande à sa direction. Demande acceptée par Luis Campos si le prix proposé atteint les 50 millions d’euros.

Mercato – Ibrahim Mbaye songerait à quitter le PSG

Aston Villa fonce sur Ibrahim Mbay pour remplacer Morgan Rogerse

Mieux, pour faciliter son départ, Ibrahim Mbaye a décidé de mandater Jorge Mendes. Et son souhait numéro un est de rejoindre la Premier League. Cela tombe plutôt bien puisque Aston Villa aurait coché son nom pour succéder à Morgan Rogers, lequel vient tout juste d’être transféré à Chelsea contre 138 millions d’euros. Une information signée The Athletic.

En plus de l’attaquant du PSGAston Villa viserait également Alejandro Garnacho selon Ben JacobsCrysencio Summerville, un temps annoncé dans le viseur de Luis Campos, était également suivi de près, mais celui-ci va s’engager en Arabie Saoudite. Reste à savoir si les Villans passeront à l’attaque et s’ils proposeront les 50 millions d’euros attendus par le club parisien.

Tags
Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet21 juillet 2026

Articles similaires

Dro Fernandez

Quels joueurs seront présents à la reprise de l’entraînement du PSG le 27 juillet ?

21 juillet 2026
Yan Diomande

Mercato : Yan Diomandé ne veut que le PSG

21 juillet 2026
Doué France

Le message de Désiré Doué après l’élimination de l’équipe de France de la Coupe du monde

21 juillet 2026
Ferran Torres

Mercato – Le PSG temporise dans le dossier Ferran Torres

21 juillet 2026
Bouton retour en haut de la page