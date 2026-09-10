Ibrahim Mbaye
Image : PSG.fr

Ibrahim Mbaye avoue un regret après son départ du PSG

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet10 septembre 2026

Nouveau joueur d’Aston Villa, Ibrahim Mbaye est revenu sur son départ du PSG. Et le titi avoue s’être mis un peu trop la pression.

Lors de la dernière ligne droite du mercato, le Paris Saint-Germain a bouclé deux gros transferts, à chaque fois en direction de la Premier League, pour un total d’environ 200 millions d’euros. Bradley Barcola a ainsi rejoint Liverpool, tandis qu’Ibrahim Mbaye a accepté le challenge proposé par Unai Emery du côté d’Aston Villa. Et le titi parisien de 18 ans a déjà pris part à ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

Ibrahim Mbaye avoue une erreur

Officiel – Ibrahim Mbaye quitte le PSG pour Aston Villa

Très talentueux, Ibrahim Mbaye aura pourtant brillé qu’avec parcimonie avec le PSG. Et l’attaquant a expliqué pourquoi cette inconstance. Dans un entretien accordé à Cheikh Footstyle, il a ainsi avoué qu’il s’était trop mis de pression face au contexte offensif du club de la capitale.

« Au PSG, tout ne s’est pas forcément passé comme je l’aurais voulu. Je me suis mis une forme de pression que je n’aurais pas dû avoir. Je voyais des grands joueurs, Kvara, Ousmane, Désiré, Bradley, et je me disais : je dois faire mieux qu’eux, a-t-il avoué. Mais il faut apprendre d’eux. Plus tu t’entraînes avec eux, plus tu  joues avec eux, plus tu vas comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas avant. »

Tags
Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet10 septembre 2026

Articles similaires

Ferran Torres

Ferran Torres est déjà entré dans l’Histoire du PSG

10 septembre 2026
Luis Campos

Luis Campos sanctionné par la LFP

10 septembre 2026
Dembélé Torres

Ferran Torres : « J’ai toujours eu une bonne relation avec Dembélé »

10 septembre 2026
Luis Enrique

Luis Enrique salue les performances de Dro Fernandez et Akliouche

10 septembre 2026
Bouton retour en haut de la page