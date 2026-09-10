Ibrahim Mbaye avoue un regret après son départ du PSG
Nouveau joueur d’Aston Villa, Ibrahim Mbaye est revenu sur son départ du PSG. Et le titi avoue s’être mis un peu trop la pression.
Lors de la dernière ligne droite du
mercato, le Paris Saint-Germain a bouclé deux gros
transferts, à chaque fois en direction de la Premier
League, pour un total d’environ 200 millions d’euros.
Bradley Barcola a ainsi rejoint
Liverpool, tandis qu’Ibrahim
Mbaye a accepté le challenge proposé par Unai
Emery du côté d’Aston Villa. Et le titi
parisien de 18 ans a déjà pris part à ses premières minutes sous
ses nouvelles couleurs.
Ibrahim Mbaye avoue une erreur
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Très talentueux, Ibrahim Mbaye aura pourtant brillé qu’avec parcimonie avec le PSG. Et l’attaquant a expliqué pourquoi cette inconstance. Dans un entretien accordé à Cheikh Footstyle, il a ainsi avoué qu’il s’était trop mis de pression face au contexte offensif du club de la capitale.
« Au
PSG, tout ne s’est pas forcément
passé comme je l’aurais voulu. Je me suis mis une forme de pression
que je n’aurais pas dû avoir. Je voyais des grands joueurs,
Kvara, Ousmane,
Désiré,
Bradley, et je me disais : je dois
faire mieux qu’eux, a-t-il avoué. Mais il faut apprendre
d’eux. Plus tu t’entraînes avec eux, plus tu joues avec eux,
plus tu vas comprendre certaines choses que tu ne comprenais pas
avant. »