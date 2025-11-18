Ibrahim Mbaye brille avec le Sénégal, Lee passeur décisif

Ce mardi, les derniers matches de la trêve internationale pour certains joueurs du PSG se jouent. Ibrahim Mbaye a brillé avec le Sénégal alors que Lee Kang-in a été décisif avec la Corée du Sud.

La dernière trêve internationale de l’année 2025 touche à sa fin. Certains joueurs du PSG jouent ou jouaient leurs derniers matches de cette dernière ce mardi. Convoqué pour la première fois avec le Sénégal, Ibrahim Mbaye était titulaire ce mardi après-midi lors du match amical contre le Kenya. Les Sénégalais ont totalement dominé cette rencontre et n’ont fait qu’une bouchée des Kenyans en s’imposant 8-0. Le numéro 49 du PSG a fortement brillé avec un but, deux passes décisives et un penalty provoqué. Une très bonne performance qui confirme son bon début de saison avec le PSG et qui va lui apporter de la confiance pour la suite, lui qui devrait être encore amené à jouer régulièrement avec les champions d’Europe au vu des absences dans le secteur offensif.

A lire aussi : Les raisons du choix d’Ibrahim Mbaye de représenter le Sénégal

Lee Kang-in honoré avant la rencontre de la Corée du Sud

Lee Kang-in jouait aussi un match amical ce mardi après-midi. La Corée du Sud affrontait le Ghana. Lors de cette rencontre, le numéro 19 du PSG était titulaire dans le couloir droit de l’attaque coréenne. Mais il ne s’est pas cantonné à son côté, étant libre de se déplacer sur le terrain, lui qui n’a pas hésité à redescendre au milieu de terrain pour participer à la construction du jeu. Lee Kang-in a été passeur décisif sur le seul but de la rencontre. Sur le côté droit de la surface, il a adressé un très beau centre du pied gauche repris de la tête par Lee Taek-Seok (1-0, 63e). Avant le match, le joueur du PSG a été honoré en recevant son prix de meilleur joueur asiatique évoluant à l’étranger des mains du président de la Korean Football Association, Chung Mong-Gyu.