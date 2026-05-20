Ibrahim Mbaye : « C’est ma vie le PSG, j’aime trop le PSG »

Ibrahim Mbaye a réussi à se faire une place dans l’effectif du PSG. S’il n’a pas joué la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, il s’est dit choqué par la performance de ses coéquipiers.

Le PSG réalise une nouvelle très belle saison. Champion de France, le club de la capitale peut s’offrir une deuxième Ligue des champions, lui qui affronte Arsenal en finale le 30 mai prochain. Lors de cette campagne européenne, le PSG a très certainement livré l’un des plus beaux matches de l’histoire de la Champions League lors de la demi-finale aller qu’il a remporté contre le Bayern Munich sur la pelouse du Parc des Princes le 28 avril dernier (5-4). Ce match, Ibrahim Mbaye l’a vécu depuis le banc. Et le titi parisien a été choqué par la performance.

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« Le match PSG / Bayern, même nous sur le banc on était choqués«

« Mes partenaires du PSG ? C’est des monstres, frère. Ils sont trop forts. Le match PSG / Bayern quand y a eu 5-4, même nous sur le banc on était choqués. Je regardais le match, je prenais du plaisir, c’était trop bien. Je suis fatigué alors que je n’ai pas couru comme les joueurs. Ils ont mieux démarré que nous, ils se sont créé beaucoup d’occasions, puis on a changé le match. On a démarré la deuxième mi-temps mieux qu’eux. Ensuite on a concédé deux buts. Il y a eu différentes situations tout le temps. Il faut féliciter les deux équipes, et tous les gens qui étaient dans le stade. C’est une nuit dont on se souviendra toujours« , lance le titi du PSG dans un live Twitch du streamer Evanv77. Il a également évoqué son club de rêve. « Je suis Parisien, y a tout ici, c’est ma vie le PSG, j’aime trop le PSG. » Ibrahim Mbaye a également encensé un autre titi parisien, Warren Zaïre-Emery. « Zaïre-Emery, on dirait pas, mais c’est une dinguerie à quel point il est impressionnant, il est trop fort. »