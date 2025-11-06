Ibrahim Mbaye choisi de représenter le Sénégal

Ibrahim Mbaye a beaucoup joué en ce début de saison avec le PSG. L’attaquant a décidé de représenter le Sénégal. Il devrait faire ses premiers pas avec les Lions de la Teranga lors de cette trêve internationale.

Ibrahim Mbaye est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. L’attaquant (17 ans) fait partie du groupe professionnel des Rouge & Bleu depuis la saison dernière. En ce début d’exercice 2025-2026, le titi a beaucoup joué avec l’équipe première (13 matches, 6 titularisations, 555 minutes de temps de jeu). Alors qu’il a joué dans toutes les sélections françaises de jeunes, Ibrahim Mbaye a décidé que son futur international se jouera avec le Sénégal, selon les informations de RMC Sport et de L’Equipe.

Il pourrait participer à la CAN

Ibrahim Mbaye pourrait être présent dans la liste de Pape Thiaw lors de cette trêve internationale, assurent les deux médias. RMC Sport indique que le Sénégal n’a pas lésiné sur les moyens pour arracher le titi du PSG à la FFF. Il pourrait faire ses premiers pas avec la sélection du pays de son père contre le Brésil le 15 novembre prochain. Malgré son très jeune âge et le fait que sa participation à un match amical ne l’empêchera théoriquement pas de revenir sur son choix, il s’agit d’une décision réfléchie, selon les informations de RMC Sport. Ibrahim Mbaye a pris seul sa décision, séduit par le projet ambitieux présenté par la fédération sénégalaise, poursuit le média sportif. « Le joueur est très attaché à ses racines sénégalaises et fier de son nom de famille. Mbaye croit beaucoup au projet de la sélection sénégalaise encadrée par le sélectionneur Pape Thiaw. » L’Equipe indique que sa participation à la Coupe d’Afrique des nations (21 décembre-18 janvier) voire, dans un futur à peine plus lointain, à la Coupe du monde 2026, ne peut pas non plus être exclue. RMC Sport conclut en expliquant que malgré les rumeurs sur les équipes de Kylian Mbappé en lien avec sa famille pour travailler avec Ibrahim Mbaye, ce ne sera pas le cas.





