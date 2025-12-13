Ibrahim Mbaye convoqué avec le Sénégal pour la CAN

Le PSG va devoir se passer d’Ibrahim Mbaye pendant quelques semaines. Le titi a en effet été sélectionné avec le Sénégal pour la Coupe d’Afrique des Nations.

La Coupe d’Afrique des Nations va bientôt ouvrir ses portes. La compétition se déroulera au Maroc du 21 décembre au 18 janvier. Deux joueurs du PSG seront concernés par ce tournoi. Sans surprise, malgré sa blessure, Achraf Hakimi, qui espère pouvoir tenir sa place pour le match d’ouverture le 21 décembre, figure dans la liste du Maroc. C’est également le cas d’Ibrahim Mbaye, lui avec le Sénégal.

Il jouera sa première grande compétition

Le titi du PSG, qui a découvert la sélection sénégalaise lors de la dernière trêve internationale, lui qui a brillé avec un but, deux passes décisives et un penalty provoqué lors de sa deuxième sélection, va donc connaître sa première grande compétition avec les Lions de la Teranga. Il devrait rejoindre sa sélection à l’issue de la rencontre contre Metz ce soir, les clubs laissant à disposition des sélections les joueurs à partir du 15 décembre.

La liste du Sénégal