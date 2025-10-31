Ibrahim Mbaye ne devrait pas jouer contre l’OGC Nice

Depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye joue beaucoup avec le PSG. Mais il ne devrait pas être dans le groupe du PSG demain pour la réception de Nice.

Avec les nombreuses blessures dans le secteur offensif du PSG depuis le début de la saison, Ibrahim Mbaye a beaucoup joué. Le titi a en effet disputé 13 matches toutes compétitions confondues pour 555 minutes de temps de jeu (six titularisations). Auteur d’une rencontre mitigée et sorti à la mi-temps contre Lorient mercredi soir (1-1), Ibrahim Mbaye ne sera pas convoqué par Luis Enrique pour la rencontre contre Nice demain.

Au sein du club parisien, on réfute l’idée d’une punition

En effet, selon les informations du Parisien, le titi du PSG va redescendre en U19, lui qui a été convoqué pour la rencontre contre Le Havre, qui se déroule quelques heures (14h30) avant la rencontre comptant pour la onzième journée de Ligue 1. « Au sein du club parisien, on réfute l’idée d’une punition. Le coach espagnol aimerait lui donner l’opportunité de réagir dans sa catégorie d’âge après des performances plus quelconques en équipe première ces dernières semaines », conclut le quotidien francilien.