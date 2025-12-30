Ibrahim Mbaye remplaçant lors de Bénin / Sénégal

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, le Sénégal affronte le Bénin ce soir (20 heures). Ibrahim Mbaye, l’attaquant du PSG, est remplaçant.

Après une victoire et un nul lors de ses deux premiers matches de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition. Ce mardi soir, les Lions de la Teranga affrontent le Bénin pour tenter de conserver sa première place. Auteur d’une bonne entrée lors du match nul contre la République démocratique du Congo (1-1) et impliqué sur le but égalisateur de Sadio Mané, Ibrahim Mbaye devra attendre pour jouer son troisième match dans la compétition.

Une troisième entrée en jeu attendue

Malgré la qualification acquise pour les huitièmes de finale et quelques changements de la part du sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw, l’attaquant du PSG commence la rencontre contre le Bénin sur le banc. Après ses deux belles entrées depuis le début de la compétition, nul doute qu’il aura encore sa chance contre les Béninois ce soir.