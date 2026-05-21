Ibrahim Mbaye sélectionné avec le Sénégal pour la Coupe du Monde
Le 11 juin prochain, la Coupe du monde ouvrira ses portes. Les sélectionneurs dévoilent leurs listes depuis quelques jours. Ce jeudi, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a dévoilé la sienne. Le titi du PSG, Ibrahim Mbaye, y figure.
Le PSG doit encore jouer un match lors de cette saison 2025-2026, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Il y aura ensuite la Coupe du monde. De très nombreux joueurs du club de la capitale vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce jeudi, Pape Diaw, le sélectionneur du Sénégal, a dévoilé une liste de 28 joueurs. Et dans cette dernière figure Ibrahim Mbaye.
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Deuxième grande compétition pour Ibrahim Mbaye
Le titi du PSG, qui a choisi de représenter le Sénégal et qui a participé à la dernière Coupe d’Afrique des nations au Maroc en début d’année 2026, va donc connaître une deuxième grande compétition avec les Lions de la Teranga avec ce Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans le groupe I, le Sénégal affrontera la France (16 juin, 21 heures), la Norvège (23 juin, 2 heures du matin) et l’Irak (26 juin, 21 heures).
La liste du Sénégal pour la Coupe du monde
- Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)
- Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea)
- Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)
- Attaquants : Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich)