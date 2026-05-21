Mbaye Sénégal

Ibrahim Mbaye sélectionné avec le Sénégal pour la Coupe du Monde

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 mai 2026

Le 11 juin prochain, la Coupe du monde ouvrira ses portes. Les sélectionneurs dévoilent leurs listes depuis quelques jours. Ce jeudi, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a dévoilé la sienne. Le titi du PSG, Ibrahim Mbaye, y figure. 

Le PSG doit encore jouer un match lors de cette saison 2025-2026, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Il y aura ensuite la Coupe du monde. De très nombreux joueurs du club de la capitale vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce jeudi, Pape Diaw, le sélectionneur du Sénégal, a dévoilé une liste de 28 joueurs. Et dans cette dernière figure Ibrahim Mbaye.

A lire aussi : Ibrahim Mbaye : « C’est ma vie le PSG, j’aime trop le PSG »

Ibrahim Mbaye : « C’est ma vie le PSG, j’aime trop le PSG »
canalsupporters.com

Deuxième grande compétition pour Ibrahim Mbaye

Le titi du PSG, qui a choisi de représenter le Sénégal et qui a participé à la dernière Coupe d’Afrique des nations au Maroc en début d’année 2026, va donc connaître une deuxième grande compétition avec les Lions de la Teranga avec ce Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans le groupe I, le Sénégal affrontera la France (16 juin, 21 heures), la Norvège (23 juin, 2 heures du matin) et l’Irak (26 juin, 21 heures).

La liste du Sénégal pour la Coupe du monde

  • Gardiens :  Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice)
  • Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Moustapha Mbow (Paris FC), Ilay Camara (Anderlecht), Mamadou Sarr (Chelsea)
  • Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich)
  • Attaquants : Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Ilimian Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich)

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas21 mai 2026

Articles similaires

Safonov

Safonov : « Bien sûr, tout le monde pense à cette finale mais je crois qu’il faut rester calme »

21 mai 2026
Pacho

Willian Pacho : « Je donnerais ma vie pour le PSG »

21 mai 2026
Benatia

Medhi Benatia n’exclut pas de travailler un jour au PSG 

21 mai 2026
Lucas hernandez

Hernandez : « On est une vraie équipe, on donne tout »

21 mai 2026
Bouton retour en haut de la page