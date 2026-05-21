Ibrahim Mbaye sélectionné avec le Sénégal pour la Coupe du Monde

Le 11 juin prochain, la Coupe du monde ouvrira ses portes. Les sélectionneurs dévoilent leurs listes depuis quelques jours. Ce jeudi, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a dévoilé la sienne. Le titi du PSG, Ibrahim Mbaye, y figure.

Le PSG doit encore jouer un match lors de cette saison 2025-2026, la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Il y aura ensuite la Coupe du monde. De très nombreux joueurs du club de la capitale vont rejoindre leurs sélections nationales respectives. Ce jeudi, Pape Diaw, le sélectionneur du Sénégal, a dévoilé une liste de 28 joueurs. Et dans cette dernière figure Ibrahim Mbaye.

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Deuxième grande compétition pour Ibrahim Mbaye

Le titi du PSG, qui a choisi de représenter le Sénégal et qui a participé à la dernière Coupe d’Afrique des nations au Maroc en début d’année 2026, va donc connaître une deuxième grande compétition avec les Lions de la Teranga avec ce Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans le groupe I, le Sénégal affrontera la France (16 juin, 21 heures), la Norvège (23 juin, 2 heures du matin) et l’Irak (26 juin, 21 heures).

La liste du Sénégal pour la Coupe du monde