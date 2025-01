Ibrahim Mbaye va signer son premier contrat professionnel

Cette saison, Luis Enrique a lancé la carrière professionnelle d’Ibrahim Mbaye. Le jeune attaquant (16 ans) va prochainement signer son premier contrat professionnel avec le PSG.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Chaque saison, plusieurs jeunes titis tapent à la porte de l’équipe première. Certains arrivent même à jouer. C’est le cas d’Ibrahim Mbaye. Performant avec les équipes de jeunes du club de la capitale, le milieu offensif a tapé dans l’œil de Luis Enrique. Le coach espagnol l’a intégré aux séances d’entraînement et l’a même titularisé lors du premier match de la saison contre Le Havre (1-4). Il a joué cinq rencontres avec l’équipe première. Depuis plusieurs semaines, le PSG discute avec son titi pour la signature de son premier contrat professionnel.

Un contrat de trois ans

Et selon les informations du Parisien, de L’Equipe et de RMC Sport, le PSG et Ibrahim Mbaye auraient trouvé un accord pour la signature de son premier contrat professionnel. Il doit signer son premier contrat professionnel dans les prochaines heures. Il sera alors lié avec les Rouge & Bleu pour trois ans, soit jusqu’en juin 2028. Le quotidien francilien indique qu’il y a une année supplémentaire en option dans son contrat. Un beau cadeau d’anniversaire pour Ibrahim Mbaye, qui fêtera ses 17 ans le 24 janvier. RMC Sport indique également que les négociations n’ont pas encore commencé pour le jeune défenseur Axel Tape, qui a fait ses débuts professionnels contre Espaly la semaine dernière. Les dirigeants parisiens vont prochainement proposer un contrat au joueur.