Ibrahim Sangaré dans le viseur du PSG

Pour le marché des transferts d’été 2023, tous les projecteurs au PSG semblent tournés vers le poste d’attaquant. Cependant, il existe d’autres pistes, à d’autres postes. En ce sens, le club de la capitale espère renforcer son entrejeu avec Ibrahim Sangaré.

Le milieu de terrain au Paris Saint-Germain demeure un secteur de jeu défaillant depuis plusieurs saisons. En ce sens, Luis Campos devra poursuivre son travail afin de corriger les erreurs faites l’été 2022, et renforcer l’entrejeu. Pour cela, le dirigeant portugais aurait coché le nom d’Ibrahim Sangaré. International ivoirien avec 24 sélections et 5 buts, le milieu de terrain de 25 ans serait dans le viseur du PSG selon des sources proches du joueur relayés par le journaliste néerlandais Rik Elfrink. Ce potentiel mouvement permettrait à Ibrahim Sangaré de passer un cap dans sa carrière. Pour aller au bout de cette piste, le club de la capitale devra débourser la somme de 37 millions d’euros. Un tarif qui semble correspondre et s’approcher de sa valeur estimée à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Une valeur montante en comparaison avec les 7 millions d’euros déboursés par le PSV Eindhoven en septembre 2020 pour l’extirper du Toulouse FC.

🚨 Ibrahim Sangaré est dans le viseur du PSG, confirment des sources proches du joueur. Le milieu de terrain souhaite passer un cap 🇨🇮



Sa clause libératoire ? 37M€ 💰



Pour rappel, selon les informations de L’Equipe à l’époque, le Paris Saint-Germain était déjà sur le dossier au cours de l’été 2022. Avec l’échec de cette piste, Ibrahim Sangaré a finalement prolongé avec le PSV Eindhoven an août 2022. Une situation contractuelle qui lie le joueur jusqu’en juin 2027 avec son club actuel. Du haut de son 1m91, pourrait donc s’installer devant la défense du PSG au cours de l’été 2023, et ainsi combler un manque qui ne date pas d’hier sous les cieux parisiens.

