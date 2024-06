Ibrahima Konaté encense Bradley Barcola

Bradley Barcola, après une belle saison sous le maillot du PSG, a été récompensé en étant sélectionné pour l’Euro. Ibrahima Konaté s’est montré dithyrambique envers le numéro 29 du PSG.

Après six mois prometteurs sous le maillot de Lyon, Bradley Barcola a rejoint le PSG contre 50 millions d’euros l’été dernier. Un choix qui en a questionné plus d’un. Mais après une saison sous le maillot des Rouge & Bleu, il a mis tout le monde d’accord. Titulaire quasiment indiscutable en deuxième partie de saison, le numéro 29 du PSG a été récompensé en étant convoqué en équipe de France par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2024 en Allemagne. Ibrahima Konaté, qui le côtoie depuis quelques jours à Clairefontaine, n’a pas tari d’éloge à son sujet.

« Il a reçu beaucoup de critiques en début de saison, il a su les faire taire »

« Je suis très heureux pour lui. Il a reçu beaucoup de critiques en début de saison, il a su les faire taire à travers ses performances, souligne Konaté en conférence de presse. Je voyais ses matchs déjà à Lyon. Il est sur une progression. Il faut qu’il apporte ses qualités au sein du collectif. » Le défenseur central, pisté par le PSG, a aussi évoqué sur le rôle de leader de Kylian Mbappé en équipe de France. « Je n’ai pas trop connu Lloris et Varane. Kylian, même lorsqu’ils étaient là, était déjà un leader. Il est l’un des seuls joueurs à avoir parlé à la mi-temps de la Coupe du monde. Il fait le pont entre les plus vieux et les plus jeunes. C’est un leader sur le terrain et en dehors. »