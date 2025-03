Ibrahima Konaté estime ne pas avoir fait faute sur Bradley Barcola

Cela aurait pu être le tournant de la rencontre. Lancé en profondeur, Bradley Barcola a été poussé dans le dos par Ibrahima Konaté. Le défenseur estime ne pas avoir fait faute sur le numéro 29 du PSG.

On joue la 25e minute de PSG / Liverpool. Lancé en profondeur par Willian Pacho, Bradley Barcola prend le meilleur sur Ibrahima Konaté. À l’entrée de la surface, le défenseur français pousse l’attaquant parisien avec un coup de coude. Après l’analyse de la VAR, l’arbitre de la rencontre estime qu’il n’y a pas faute. C’est le tournant du match. L’international français aurait pu être expulsé et la rencontre aurait pu changer. Au micro de Canal Plus, Ibrahima Konaté a été questionné sur cette situation. Et il estime qu’il n’a pas fait faute.

« S’il y a une petite poussette, j’aurai dû prendre rouge, alors »

« On s’attendait à ce genre de match, surtout face au PSG. Il ne fallait pas les sous-estimer. On savait que c’était l’une des meilleures équipes d’Europe, surtout dans la construction du jeu. J’ai eu la chance de les voir ces dernières semaines, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions, j’ai vu qu’ils avaient énormément de qualités. On savait que cela allait se passer comme ça mais on sait aussi que la Ligue des champions, que les grands matches européens, ça se joue sur quelques détails. Et c’est ce qu’il s’est passé ce soir. Mon duel avec Barcola ? Il y a une VAR, tout ce qu’il faut. Et pour moi, non, pourquoi il va y avoir faute. Une petite poussette ? S’il y a une petite poussette, j’aurai dû prendre rouge, alors. Je vous dis non. Moi, je vous dis non. Pour vous, il n’y a rien du tout ? Non. Après, c’est vrai que je suis très costaud. Mais je ne mets vraiment pas de puissance, je ne mets que mon bras et c’est tout. Si j’avais mis beaucoup plus de puissance, ok on peut discuter. Mais là, c’était vraiment soft de ma part. Le match retour ? On a conscience de la qualité de cette équipe. Pour moi, je pense que c’est l’une des meilleures équipes contre qui on a joué cette saison. Il va falloir se préparer. On aura aussi besoin de notre stade comme ils en ont eu besoin aujourd’hui. »