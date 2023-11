Ibrahima Konaté ne ferme pas la porte au PSG mais…

Cet été, le PSG a francisé son effectif. Un souhait de la direction parisienne. Ibrahima Konaté a expliqué qu’actuellement, ce n’était pas un objectif pour lui de signer à Paris.

Ibrahima Konaté est l’un des piliers de la défense de Liverpool. Il est aussi un joueur important de l’équipe de France. Natif de la région parisienne, il est souvent questionné sur une possible arrivée au PSG au cours de sa carrière. Dans une interview accordée au Canal Football Club, il a été questionné sur cette possibilité. Il n’a pas fermé la porte, mais a expliqué que ce n’était pas dans ses plans actuellement, même si les Rouge & Bleu ont francisé leur effectif et recruté des joueurs parisiens.

« Tu ne t’es jamais imaginé avec le maillot du PSG ? Te dire non, ce serait te mentir mais… »

« Le PSG a fait en sorte de recruter des joueurs qui s’entendent bien et qui jouent en équipe de France ensemble. Et même pour le peuple et les fans parisiens, ça leur fait plaisir, c’est ce qu’ils attendaient depuis des années, d’avoir des Parisiens ou des joueurs français dans l’équipe. Tu ne t’es jamais imaginé avec le maillot du PSG ? Mais, non. Te dire non, ce serait te mentir. Mais te dire, ouais là, je pense que c’est un de mes objectifs, non pas du tout.«