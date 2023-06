Ibrahima Konaté valide la piste Julian Nagelsmann pour le PSG

Alors que Christophe Galtier sera bientôt démis de ses fonctions, le PSG est en quête de son entraîneur pour la saison prochaine. Et le grand favori se nomme aujourd’hui Julian Nagelsmann.

Outre le mercato estival qui accapare une bonne partie de l’espace médiatique du PSG, la question du futur entraîneur rouge et bleu est également un point fondamental. Depuis plusieurs jours, les potentiels successeurs de Christophe Galtier se multiplient. Mais un nom revient avec plus d’insistance que les autres. Ce nom, c’est celui de Julian Nagelsmann. Le technicien allemand, libre depuis son limogeage du Bayern Munich, se trouverait en discussions avancées avec le board parisien.

« C’est un très très très bon coach »

Alors, Julian Nagelsmann au PSG, bonne ou mauvaise idée ? Présent en conférence de presse avec l‘Équipe de France ce mercredi après-midi, Ibrahima Konaté, qui connaît bien l’homme de 35 ans pour avoir évolué sous sa houlette du côté du RB Leipzig, possède une idée bien précise sur la question. Et à ses yeux, le club de la capitale ferait un excellent choix en le choisissant pour prendre en charge son effectif en vue de l’exercice prochain. « C’est un très bon coach avec d’énormes qualités, a estimé le défenseur qui porte aujourd’hui la tunique de Liverpool. Il a emmagasiné beaucoup d’expérience au Bayern. Si le Paris Saint-Germain est son choix et qu’il est le choix du Paris Saint-Germain, je leur souhaite tout le meilleur du monde. »

Ibrahima Konaté a également dit tout le bien qu’il pensait de Julian Nagelsmann ce mardi soir sur les ondes de RMC, tout en pointant son principal défaut lorsqu’il l’a connu comme coach. « C’est un très bon coach, un très très très bon coach. À l’époque, il était encore jeune donc il avait certains défauts par rapport au relationnel avec certains joueurs. Mais je pense qu’en étant passé par le Bayern, il a dû emmagasiner beaucoup d’expérience. Il a une idée de jeu vraiment incroyable, et si les joueurs vont dans son sens, c’est un coach qui peut faire très très mal. Même si ça s’est mal fini avec le Bayern, quand on regarde les résultats en Ligue des champions, ça n’était pas mal, je trouve ! Maintenant, s’il a le souhait de venir au PSG et que le PSG le veut, ça peut être quelque chose de beau peut-être. »