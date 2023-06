Ibrahimovic au PSG : Un joueur qui aura marqué l’histoire !

L’ancien du PSG, Zlatan Ibrahimovic, a annoncé dimanche dernier, devant un San Siro émotif, la fin de sa carrière en tant que joueur de football. Légende du ballon rond mais aussi légende du Paris Saint Germain, le Suédois est sans aucun doute un des joueurs les plus marquants passés par Paris. Retour sur ce passage très riche en Rouge et Bleu pour Zlatan.

Un jeu unique, une personnalité singulière et une icône pour tous supporters l’ayant vu passer dans son club, Zlatan Ibrahimovic à mis un terme à sa carrière footballistique, hier, a l’occasion du dernier match de la saison pour l’AC milan. Un San Siro plein à craquer, émotif et volcanique au moment où le Suédois vient à s’exprimer : « Le temps est venu pour moi de dire au revoir au football ». Comme une révérence, le discours du joueur de 41 ans à ému la planète football. Entre nostalgie et remémoration d’une carrière riche en titre (vainqueur d’au moins deux trophées dans chaque club où il est passé à l’exception du LA Galaxy entre 2018 et 2019), Zlatan Ibrahimovic part en légende, statut qu’il a acquis de par son jeu unique, son talent face (ou loin) au but et sa personnalité singulière.

Zlatan Ibrahimović:



"The time has arrived to say goodbye".



We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤



"The time has arrived to say goodbye".

We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤

Good luck in retirement 👏

Une nouvelle dimension pour Paris

Après avoir bourlingué dans les championnats hollandais (Ajax), italien (Juventus, Inter, AC Milan) ou encore espagnol (Barça), c’est le 18 juillet 2012 que Zlatan Ibrahimovic est transféré au Paris Saint Germain, pour un montant de 20 million d’euros assorti d’un salaire de 9 million annuel, le plus élevé de la Ligue 1 à l’époque. On entre déjà dans une nouvelle dimension à Paris, celle des superstars, payées à hauteur de leur statut. Entre 2012 et 2016, le PSG sera marqué par des performances hors-normes de la part d’Ibra en championnat, moins en Ligue des Champions, même si quelques matchs peuvent revenir dans les esprits. Son quadruplé de passes décisives contre le Dinamo Zagreb le 6 novembre 2012, un autre quadruplé, cette fois-ci de buts, contre Anderlecht le 23 octobre 2013.

Néanmoins, le champ dans lequel excellât le plus le Suédois, c’est bien en Ligue 1 : 4 fois champion d’affilé, en terminant meilleur buteur et meilleur joueur de L1 trois fois après des saisons à plus de 30 buts. La dernière saison 2015-2016 restera peut être celle où Zlatan à le plus « Zlataner » le championnat français. Il devient le meilleur buteur de l’histoire du club, devançant Pedro Miguel Pauleta, avec un doublé contre l’Olympique de Marseille. Il faut dire que Le Classique était une vraie réussite pour l’adepte d’art martial : Encore meilleur buteur de l’histoire des PSG-OM, avec 11 réalisations en dix oppositions. C’est aussi à l’occasion d’un autre Classico, en finale de Coupe de France, que le natif de Malmö joue son dernier match avec Paris. Un doublé et une passé décisive pour sceller cette rencontre ainsi que l’histoire, Zlatan remporte alors son 12ème trophée avec le PSG, au terme de la « meilleure saison » de sa carrière selon lui.

152 buts en 178 matchs avec le club de la capitale, Ibrahimovic demeure le troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG (derrière Kylian Mbappé et Edinson Cavani). C’est lui qui a fait passer à Paris un cap, sur le plan national comme international.

Légende à la personnalité forte

Si Zlatan a marqué le PSG en tant que joueur unique, il aura aussi laissé son empreinte en tant qu’homme. Icône, mais aussi adepte des sorties médiatiques houleuses, Ibra est réputé pour ses citations et sa grande estime de soi-même. Si on retient que « le club est né le jour où les Qataris sont arrivés » ou encore que « ce pays ne mérite pas le PSG. Le PSG ne devrait même pas être dans ce pays, nous sommes trop bons pour ce pays« , on peut retenir également les tollés médiatiques que Zlatan provoquaient après ce genre de sorties. A tel point que la sphère politique s’impliquait même dans le « cas Ibrahimovic » : « Qu’il joue au foot et qu’il la ferme« , dixit Jérome Guedj, ancien président du PS (Parti Socialiste), en 2015. Le joueur s’était excusé sur ses propos d’après match (contre Bordeaux en 2015), mais l’histoire ne retient souvent que le mauvais.

Malgré ses sorties chocs, Zlatan n’en demeure pas moins une icône en France. C’est tout de même fort qu’une expression crée par les Guignols de l’Info soit reprise dans le dictionnaire suédois. Le verbe « Zlataner« , marque de fabrique de la poupée d’Ibra, est une des expressions marquantes en France lors du passage du Suédois en France. Icône également au cinéma, Ibrahimovic alias « Antivirus » apparait dans le dernier Astérix et Obélix : l’empire du milieu, réalisé par Guillaume Canet qui ne voyait que lui pour ce rôle : « On cherchait quelqu’un avec de la prestance et de l’arrogance. J’ai réussi à le contacter, ça l’a fait marrer. Et en plus, il a fait du taekwondo !« .

Goodbye King

Rappeur, acteur, écrivain, mais aussi footballeur, Zlatan Ibrahimovic est sans doute une des meilleures recrues du Paris Saint Germain sous l’ère QSI. Si ce n’est de tous les temps. Il faut aussi souligner l’impact qu’a eu le quadruple champion de France sur le club, mais aussi sur la Ligue 1. L’annonce de sa retraite à fait l’effet d’un choc, comme une page qui se tourne dans le football mondial. Paris est d’autant plus impliqué que son histoire récente est imbibée du passage du Roi Zlatan. Le club n’a pas hésité à rendre hommage à son ancien joueur sur les réseaux et espère le « voir bientôt au Parc des Princes » pour un ultime adieu au peuple parisien.