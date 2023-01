Ibrahimovic estime que Mbappé « va encore gagner un Mondial »

Il y a un peu plus d’un mois, l’Argentine remportait la Coupe du monde en battant la France aux tirs au but (3-3, 4 t.a.b à 2). Mais l’attitude des Argentins contre Mbappé a été fustigée. Ancien du PSG, Zlatan Ibrahimovic a fustigé l’attitude des joueurs de l’Albiceleste avant de prédire un bel avenir à Kylian Mbappé.

Zlatan Ibrahimovic va jouer dans le dernier Astérix au cinéma. En promo pour le film, qui va sortir le 1er février prochain, l’ancien attaquant du PSG donne des interviews. Dans une pour France Info, le Suédois (41 ans), qui joue actuellement à l’AC Milan, a été interrogé sur les moqueries des joueurs argentins envers Kylian Mbappé à l’issue de la victoire en finale contre la France (3-3, 4 t.a.b à 2). Et il n’a pas mâché ses mots avec son franc-parler habituel. Il a également salué Lionel Messi avant de prédire un bel avenir à Kylian Mbappé.

« On se souviendra de Messi »

« Si vous voulez qu’on se souvienne de cette Coupe du monde pour le reste de l’Histoire, qui devait gagner ? Messi devait gagner. Messi est considéré comme le meilleur joueur de l’histoire, j’étais sûr qu’il allait gagner. Ce qu’il va se passer, c’est que Mbappé va encore gagner une Coupe du monde. Je ne suis pas inquiet pour lui. Je suis inquiet pour les autres en Argentine, parce qu’on se souviendra de Messi, mais les autres qui se sont mal comportés, on ne peut pas respecter ça. Pour moi, qui parle en tant que joueur professionnel de haut niveau, c’est un signe que vous gagnerez une fois, mais que vous ne gagnerez plus. On ne gagne pas comme ça. »