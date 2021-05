Icardi, Di Maria, 254 buts : les chiffres avant PSG / RCL

Après s’être incliné contre Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions (1-2) cette semaine, le PSG retrouve le Parc des Princes et l’objectif de prendre la première place de la Ligue 1 avec la réception de Lens dans le cadre de la 35e journée. Une confrontation souvent prolifique puisqu’en 83 rencontres, il y a eu 254 buts soit une moyenne d’un peu plus de trois buts par match. Lens qui est le troisième club à avoir encaissé le plus de buts contre les Rouge & Bleu avec 146 buts. Il est devancé par Saint-Etienne (161 buts) et Lyon (158). Lens qui n’a plus joué sur la pelouse du Parc des Princes depuis six ans. Le PSG s’était imposé le 7 mars 2015 (4-1). Mauro Icardi, qui pourrait être titulaire cet après-midi, reste sur deux buts sur ses deux derniers matches de Ligue 1. Enfin, Angel Di Maria – s’il joue – pourrait devenir seul meilleur passeur de l’histoire du PSG.