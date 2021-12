Icardi et le PSG, une histoire à oublier pour Salomon

En perdition totale depuis de longs et périlleux mois sous le maillot du PSG, Mauro Icardi a beaucoup de mal à remonter la pente. Ce mercredi soir, face au FC Lorient (1-1, 19e journée de Ligue 1), l’Argentin a tout de même sauvé la face en inscrivant un très joli but de la tête en toute fin de match et ce, malgré une prestation une nouvelle fois insipide.

Un état de fait qui rend la vision de Bruno Salomon très négative sur la situation du numéro 9 parisien. Pour le journaliste, qui s’exprime sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, le constat est simple : l’aventure de Mauro Icardi au PSG est irrécupérable : « Il sauve le PSG, mais cela ne sauve pas son match en réalité. Dès le début du match, il a une occasion et il doit la mettre au fond. Il n’est pas en confiance. Il n’a pas l’ADN pour jouer avec ce PSG. Il n’y est plus du tout. Physiquement, on le sent absent. Il garde l’instinct du buteur, mais son bilan reste catastrophique. Pour moi, ce joueur est perdu pour le PSG. Il faut qu’il aille faire six mois ailleurs. »