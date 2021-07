Icardi : “Je ne pense à rien d’autre que la victoire”

Mauro Icardi a pu réaliser pour la première fois depuis son arrivée au PSG une vraie préparation. L’attaquant a marqué trois buts lors des cinq matches amicaux d’avant saison. L’Argentin sera une des armes des Rouge & Bleu en attaque lors du Trophée des Champions contre Lille dimanche soir (20 heures, Amazon Prime). Un match qui sera une revanche après la perte du titre de champion de France la saison dernière indique l’ancien interiste dans une interview accordée à PSG TV.

La préparation

Icardi : “D’abord, lors de ces cinq matches de préparation, on savait que ça allait être difficile d’être à 100%, mais c’est toujours le cas à ce moment de la saison, parce qu’on fait beaucoup d’entraînements, on travaille le foncier et on a les jambes lourdes à la fin des matches. Mais je suis très heureux, parce que ces matches nous ont aussi permis d’apprendre de nouvelles choses. Il y a eu pas mal de jeunes joueurs, qui ont l’opportunité de participer à la préparation avec nous, et c’est une bonne expérience pour eux et pour nous aussi, puisque ça nous permet de commencer travailler avec des nouveaux joueurs. Et puis finalement, on a disputé tous ensemble cinq matches sans en perdre aucun. C’était très important pour tout le monde. […]Je me sens très bien. Après une année très difficile avec des blessures, j’ai pu faire une préparation complète et je me sens très bien physiquement. C’est ce que je retiens !“

Le Trophée des Champions

Icardi : “Évidemment, nous aimerions avoir tous nos joueurs avec nous, mais avec ceux qui sont ici, et qui ont fait la préparation, on va aller chercher la victoire. Jouer ce match et être capable de le gagner, c’est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre. C’est une finale, c’est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire.“

Son but lors de l’édition précédente face à Marseille

Icardi : “C’est vrai que c’est un bon souvenir. Dans ce match, j’avais marqué un but et j’avais été élu meilleur joueur du match. Mais le plus important, c’est surtout que nous avions gagné le titre. Quand on est attaquant, il n’y a rien de mieux que d’aider l’équipe en marquant des buts. C’est la plus belle des choses qu’on puisse vivre, surtout quand ça débouche sur un trophée. Mon objectif, maintenant, c’est de continuer à gagner des titres avec le Paris Saint-Germain. Et apporter ma pierre à l’édifice avec des buts.“