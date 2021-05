Icardi : “Mon présent et mon futur sont au PSG”

Ces derniers jours, beaucoup de rumeurs indiquaient un souhait de Mauro Icardi de quitter le PSG. On envoyait l’attaquant à la Juventus Turin en échange de Cristiano Ronaldo ou bien encore à l’AC Milan. Ce vendredi après-midi, sur sa story Instagram, Mauro Icardi a tenu à démentir ces rumeurs en indiquant qu’il s’agissait de fake news. Dans sa story, l’international argentin a tenu à faire un point sur son avenir, qui est au PSG. “Ma famille et moi sommes très heureux à Paris et il me reste beaucoup d’années de contrat. Je suis fier que d’autres équipes s’intéressent à moi, mais mon présent et mon futur sont à Paris.”