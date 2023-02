Icardi ne voit pas son avenir au PSG

Encore sous contrat jusqu’en 2024 au PSG, Mauro Icardi reviendra de son prêt de Galatasaray au début du mois de juillet. Et l’Argentin a déjà une idée en tête pour son avenir la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG avait décidé de réaliser un dégraissage massif de son effectif. Faisant partie des indésirables, Mauro Icardi a rebondi du côté de Galatasaray, dans le championnat turc, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Et l’attaquant de 30 ans performe chez les Stambouliotes avec 9 buts et 6 passes décisives en 12 matches de Süper Lig. Et la question de son avenir sera prochainement au centre des débats. Mais selon les dernières informations du média turc, Fanatik, l’Argentin a déjà une idée pour son avenir.

Icardi voudrait en priorité un retour en Serie A

En effet, Mauro Icardi ne souhaiterait pas retrouver le club parisien l’été prochain. Ainsi, deux possibilités s’offriraient à lui. Un retour en Serie A ou poursuivre sa carrière à Galatasaray. La priorité de l’attaquant de 30 ans serait de retrouver le championnat italien après des aventures à la Sampdoria Gênes et l’Inter Milan. Mais si aucune offre n’arrivait de la part des meilleures formations italiennes, le natif de Rosario serait ouvert à l’idée de poursuivre sa carrière chez les Rouge et Jaune. Après avoir conquis les supporters et s’être bien intégré chez l’actuel leader de Süper Lig, les dirigeants stambouliotes souhaiteraient le conserver et seraient prêts à vendre Victor Nelsson, Lucas Torreira et Sacha Boey l’été prochain et réinvestir cet argent pour le transfert de l’ancien de l’Inter. De son côté, le joueur a bien profité de son prêt pour retrouver de la confiance après des saisons très compliquées au PSG. Pour rappel, le championnat turc est actuellement suspendu suite aux séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie.