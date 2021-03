Icardi, Paredes : les chiffres marquants avant FCGB / PSG

Ce soir (21 heures, Canal Plus), le PSG se déplace à Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux qui sont le club que le PSG a le plus affronté de son histoire avec une 108e confrontation ce soir. Bordeaux devance Monaco (105 matches), Lyon (101 matches) et Marseille (100 matches). Le PSG qui est invaincu au Matmut Atlantique avec 5 victoires pour deux nuls ( en comptabilisant le succès en finale de la Coupe de la Ligue face à Monaco le 31 mars 2018, 3-0). Le PSG qui est d’ailleurs invaincu depuis 12 matches contre les Girondins (8 victoires et 4 nuls). Annoncés titulaires Leandro Paredes et Mauro Icardi vont passer un cap important sous le maillot Rouge & Bleu. En effet, le milieu de terrain devrait jouer son 50e match en Ligue 1 alors que l’attaquant devrait jouer son 50e match avec le PSG.