« Ici c’est Paris », le nouveau morceau de Booba et Blessd en hommage au PSG !

La pont a toujours existé entre le football et la musique, et le PSG le confirme aujourd’hui. En effet, à l’initiative de son partenaire Snipes, le club de la capitale voit Booba et Blessd collaboré pour un morceau « Ici c’est Paris ».

Après la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le rappeur français Booba a rapidement teasé un morceau sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 18 juin, à 18h, « Ici c’est Paris » est disponible sur toutes les plateformes, « un banger fédérateur, un cri du cœur et une déclaration d’amour à Paris, à notre Club et à son influence« , décrit le club de la capitale. Ce morceau est en featuring avec Blessd, figure montante du reggaeton et du latin trap made in Medellín.