Matvey Safonov
Image : PSG.fr

« Il est inspirant », Daniil Medvedev totalement fan de Matveï Safonov

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet14 novembre 2026

La star du tennis, Daniil Medvedev s’est exprimé sur son compatriote Matveï Safonov. Un joueur sur lequel il ne tarit pas d’éloges.

Le parcours de Matveï Safonov au Paris Saint-Germain est particulièrement impressionnant. Recruté pour jouer la doublure de Gianluigi Donnarumma, le dernier rempart russe a toujours annoncé sa volonté de devenir numéro un. Et alors que personne ne le prenait au sérieux, l’ancien de Krasnodar est parvenu à saisir sa chance. Ses prestations lors du back to back en Ligue des Champions ont fait de lui le numéro un incontournable. 

PSG – Matvey Safonov récompensé par la Ligue 1

Daniil Medvedev adore le parcours de Matveï Safonov au PSG

De quoi devenir l’un des tous meilleurs gardiens de la planète. Et cela inspire notamment Daniil Medvedev. Interrogé sur son compatriote, le tennisman s’est dit impressionné par la résilience de Matveï Safonov. Quelqu’un qu’il trouve particulièrement inspirant en tant que sportif de très haut niveau.

« J’aime beaucoup le football. C’était intéressant de le voir derrière Gianluigi Donnarumma. Tu te dis : OK, il ne jouera jamais. Et de le voir numéro un maintenant et être l’un des meilleurs du monde à son poste, c’est beau. C’est inspirant. »

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet14 novembre 2026

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