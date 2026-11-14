« Il est inspirant », Daniil Medvedev totalement fan de Matveï Safonov
La star du tennis, Daniil Medvedev s’est exprimé sur son compatriote Matveï Safonov. Un joueur sur lequel il ne tarit pas d’éloges.
Le parcours de Matveï
Safonov au Paris Saint-Germain est
particulièrement impressionnant. Recruté pour jouer la doublure de
Gianluigi Donnarumma, le dernier rempart russe a
toujours annoncé sa volonté de devenir numéro un. Et alors que
personne ne le prenait au sérieux, l’ancien de
Krasnodar est parvenu à saisir sa chance. Ses
prestations lors du back to back en Ligue des
Champions ont fait de lui le numéro un
incontournable.
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Daniil Medvedev adore le parcours de Matveï Safonov au PSG
De quoi devenir l’un des tous
meilleurs gardiens de la planète. Et cela inspire notamment
Daniil Medvedev. Interrogé sur son compatriote, le
tennisman s’est dit impressionné par la résilience de
Matveï Safonov. Quelqu’un qu’il trouve
particulièrement inspirant en tant que sportif de très haut
niveau.
« J’aime beaucoup le football. C’était intéressant de le voir derrière Gianluigi Donnarumma. Tu te dis : OK, il ne jouera jamais. Et de le voir numéro un maintenant et être l’un des meilleurs du monde à son poste, c’est beau. C’est inspirant. »