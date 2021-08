Cette fois, on y est presque : Lionel Messi devrait bien parapher un contrat avec le PSG, aussi incroyable que cela puisse paraître. L’Argentin a d’ailleurs fait ses adieux au FC Barcelone lors d’une conférence de presse ce dimanche en début d’après-midi du côté du Camp Nou. Et depuis plusieurs jours, les sources confirment, les unes après les autres, que la Pulga se dirige bel et bien vers le PSG. Ce dimanche, via son compte Twitter, c’est Saber Desfarges qui nous explique que tout est bien ficelé dans ce dossier XXL. À tel point qu’il ne manque que la visite médicale avant l’officialisation de l’arrivée du sextuple Ballon d’Or en terre parisienne.

De son côté, RMC ajoute qu’un accord total a été trouvé entre les différentes parties. Désormais, Lionel Messi est attendu, dans les plus brefs délais, à Paris pour apposer sa signature sur son nouveau contrat. Un bail qui devrait le lier avec le PSG jusqu’en 2023, plus une année en option.