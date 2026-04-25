« Il n’y a plus de course au titre », l’analyse de Thauvin après le match nul du RC Lens

Après une première période complètement manquée, le RC Lens est parvenu à arracher le match nul face au Stade Brestois (3-3). Cependant, ce résultat semble mettre fin aux espoirs de titre de Ligue 1 pour les Lensois.

Trois jours après sa qualification pour la finale de la Coupe de France, le RC Lens retrouvait la Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse du Stade Brestois. À la lutte avec le PSG pour le titre, le club artésien ne voulait pas laisser de points en route avant la réception des Rouge & Bleu le 13 mai. Avec l’enchaînement des matchs, l’entraîneur Pierre Sage avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi.

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« Je crois que le sujet est clôt désormais »

Mais les Lensois ont réalisé une première période désastreuse. En effet, Brest menait 3-0 à la pause, avant de voir le RC Lens arracher l’égalisation dans les derniers instants (3-3). Un résultat amer, qui met fin aux espoirs de titre selon Florian Thauvin : « Je crois que ce (vendredi) soir le sujet est clôt désormais. Il n’y a plus de course au titre. Ça va être compliqué. Avec une équipe comme le PSG, si vous ne gagnez pas tous les week-ends vous êtes forcément hors course. C’est une occasion ratée une fois de plus ce soir. C’est un sentiment personnel. On jouera le coup jusqu’au bout mais avec le résultat de ce soir on sait que c’est compliqué », a déclaré l’international français après le match au micro de Ligue 1+.

De son côté, l’entraîneur Pierre Sage a pointé du doigt la première période complètement manquée de son équipe, au micro de Ligue 1+. « Je l’ai dit aux joueurs dans le vestiaire à la mi-temps. Après je voulais que tout le monde entende ce que j’avais à dire à la mi-temps, c’est pour ça que j’ai laissé les joueurs s’échauffer après, je les ai fait entrer seulement à la 50e. On était en train de rompre un pacte qui nous liait depuis le début de saison. Je ne me suis pas senti respecté. Je vous avoue que j’ai donné mais que je n’ai pas eu le retour que j’attendais. » Pour rappel, en cas de succès sur la pelouse de l’Angers SCO ce samedi (19h sur Ligue 1+), le PSG comptera six points d’avance sur le RC Lens.

😕 « 𝑰𝒍 𝒏’𝒚 𝒂 𝒑𝒍𝒖𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆 𝒂𝒖 𝒕𝒊𝒕𝒓𝒆 »



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