C’est la rumeur qui agite l’actualité mercato du PSG depuis un peu plus de 24 heures. Après six mois sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter les Rouge & Bleu. Des rumeurs l’envoient du côté du Real Madrid ou bien encore de Tottenham, son ancien club. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, l’entraîneur argentin n’est pas poussé vers la sortie par ses dirigeants, qui souhaitent le conserver. Ils discutent d’ailleurs avec lui pour renforcer l’effectif, avec des pistes comme Hakimi ou Hernandez. Ce vendredi, l’AFP explique qu’il n’y a rien de concret à propos d’un possible retour de Pochettino à Tottenham selon une source proche du PSG. Cette dernière explique à l’agence de presse qu’il est tout à fait normal qu’un club dispute avec un ancien entraîneur. Cette source qui conclut en indiquant que de toute façon, il n’y a rien du tout autour de l’entraîneur argentin.

De son côté, AS persiste en expliquant que Mauricio Pochettino est la priorité du Real Madrid et de ses dirigeants pour remplacer Zinedine Zidane. Mais aucune discussion ne sera entamée tant que l’Argentin sera sous contrat avec le PSG. Florentino Perez ne souhaitant avec aucun conflit avec le Qatar.