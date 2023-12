Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG y affrontera la Real Sociedad. Pour Asier Illarramendi, le club basque est une meilleure équipe que le PSG.

Le PSG a dû attendre la dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions pour se qualifier en huitièmes de finale. Avec son nul sur la pelouse de Dortmund et la défaite de Newcastle contre l’AC Milan, le club de la capitale s’est offert la possibilité de jouer un douzième huitième de finale consécutif. En terminant deuxième de sa poule, le PSG aurait pu tomber sur du très lourd (Real Madrid, Bayern Munich, Manchester City). Il a finalement hérité de la Real Sociedad, adversaire le plus abordable sur le papier.

« Ils ont montré qu’ils étaient capables de tout »

Le PSG devra tout de même se méfier de la belle surprise de la phase de poules de la Ligue des champions, qui a terminé devant L’Inter Milan, finaliste de la dernière édition, et le Benfica, quart de finaliste. Elle est invaincue lors de cette phase de groupes, avec trois victoires et trois nuls, sept buts marqués et deux buts encaissés (quatre clean sheets), meilleure défense de la compétition. Asier Illarramendi, légende du club basque (253 matches, 11 buts) estime que son ancien club est une meilleure équipe que le PSG. « De l’extérieur, on voit les choses différemment et on les apprécie aussi différemment. Avec le niveau qu’ils ont atteint en Europe, ils ont montré qu’ils étaient capables de tout. Le PSG a de grands joueurs, mais je pense que la Real est une meilleure équipe« , estime le joueur qui a quitté la Real l’été dernier pour Dallas et la MLS dans une interview accordée à Euskal Telebista.