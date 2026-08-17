Illia Zabarnyi après le TDC : « Ce n’était pas notre jour »

Le PSG s’est incliné contre Lens hier soir lors du Trophée des champions. Titulaire lors de ce match, Illia Zabarnyi a regretté le manque de précision de son équipe devant le but.

Pour son deuxième match de la saison 2026-2027, le PSG affrontait Lens lors du Trophée des champions. Quadruple tenant du titre, le club de la capitale voulait garnir son palmarès d’un nouveau trophée, quatre jours après avoir remporté la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa (2-1). Mais c’est raté, les Parisiens, dominateurs et qui se sont procurés les meilleures occasions, ayant perdu contre Lens au stade Bollaert (1-0). Titulaire lors de ce match, Illia Zabarnyi a été dans la lignée de ses performances depuis son arrivée au PSG, moyen. À l’issue de la rencontre, l’international ukrainien a regretté le manque d’efficacité de son équipe.

« Certains jours on gagne, d’autres on perd »

« On n’a tout simplement pas su concrétiser nos occasions. On s’en est créé beaucoup, mais parfois le football, c’est comme ça. On peut gagner, on peut perdre, c’est ça le football, lance le défenseur central au micro de PSG TV. On va se préparer pour la suite de la saison car on sait à quel point c’est difficile. C’est vraiment indispensable pour nous, en tant qu’équipe, de nous remettre sur les rails. On va se concentrer sur le prochain match, et on va gagner. » En zone mixte, il a évoqué un jour sans pour son équipe. « Il n’y a rien à expliquer. Vous avez tout vu, nous avons largement dominé le match mais nous n’avons pas marqué. C’est ça le problème. Parfois c’est comme ça dans le football. Certains jours on gagne, d’autres on perd. Mais aujourd’hui, ce n’était pas notre jour. Nous allons simplement analyser ce match et continuer à travailler, parce qu’une saison nous attend, nous serons prêts. (…) Même dans le passé, lorsque nous sommes venus jouer ici, c’était difficile de jouer ici. Il y avait une très bonne ambiance et c’est une bonne équipe. Je félicite Lens. Ils ont fait un bon match. »