Illia Zabarnyi doit encore s’adapter à son nouvel environnement

Arrivé au PSG lors du mercato estival, Illia Zabarnyi traverse une période difficile. L’international ukrainien doit encore s’adapter dans son nouvel environnement.

Pour renforcer sa défense centrale, le PSG a décidé de miser sur Illia Zabarnyi lors du mercato estival. Mais depuis son arrivée au sein des champions d’Europe, l’international ukrainien est encore en période de rodage, lui qui est un peu plus en difficulté ces dernières semaines. RMC Sport indique qu’en arrivant au mois d’août, Zabarnyi a très vite dû se mettre dans le bain, d’autant plus que les champions d’Europe avaient des besoins immédiats dans son secteur de jeu. Zabarnyi n’a donc pas pu prendre son temps pour s’adapter. « En le recrutant, le PSG voulait un joueur prêt physiquement. Il l’était puisqu’il a fait toute la préparation avec Bournemouth. Mais les automatismes avec ses partenaires et les consignes de Luis Enrique mettent forcément plus de temps à être assimilées, comme l’ont prouvé les saisons précédentes avec des joueurs – à l’image de Désiré Doué – qui ont ensuite performé. »

Il sait très bien qu’il sera jugé au moment où les points vont compter

C’est cette problématique qui s’est imposée au numéro 6 du PSG, arrivé dans un club qui le voulait mais où il faut du temps pour prendre ses marques. L’adaptation de l’international ukrainien n’est pas un sujet d’inquiétude en interne. Zabarnyi fait de bonnes séances d’entraînement et a notamment été performant contre le FC Barcelone en Ligue des champions, ce qui fait dire aux dirigeants qu’ils ne se sont pas trompés, avance RMC Sport. « Zabarnyi doit maintenant prendre le pli et être décisif dans un club où l’exigence est requise à chaque match et où la médiatisation n’est pas celle de Bournemouth. L’Ukrainien a certes fait ses armes en Premier League, le meilleur championnat du monde. Mais ce n’était pas les mêmes exigences, la même médiatisation ou le même jeu. » Il sait qu’il doit être plus vigilant pour être irréprochable sur ses rares interventions et travaille sur cet aspect, assure le média sportif. Son entourage n’est pas non plus inquiet au sujet de son adaptation au PSG. Un staff est en train de se structurer pour répondre aux exigences d’un club comme le PSG, en mettant l’accent sur le travail individuel. Illia Zabarnyi est le premier frustré quand il est moins bon. Mais il sait très bien qu’il sera jugé au moment où les points vont compter, en championnat comme en Ligue des champions. Il sait que c’est à ce moment-là qu’il devra être performant, conclut RMC Sport.