Illia Zabarnyi : « Pour moi, le PSG est le meilleur club du monde, le meilleur projet et le meilleur choix possible »

Après Lucas Chevalier, le PSG a officialisé ce mardi matin la signature d‘Illia Zabarnyi. Le défenseur central ukrainien de 22 ans s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’en 2030, soit un contrat de 5 ans. La nouvelle recrue parisienne a livré ses premières impressions pour les médias officiels du PSG.

Le premier sentiment après la signature

« Tout d’abord, merci ! C’est tout simplement incroyable. Je suis très fier, c’est vraiment incroyable. Pour moi, le Paris Saint-Germain est le meilleur club du monde, le meilleur projet. Je pense que c’est le meilleur choix possible. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain, c’est aussi simple que ça ».

Les motivations pour rejoindre la France

« J’ai senti que les gens voulaient que je vienne ici et honnêtement, ça m’a vraiment motivé ! Cela m’a vraiment donné envie de venir dès que possible. Et finalement, c’est arrivé. C’est une nouvelle expérience, c’est formidable. Je suis encore jeune donc j’ai besoin de découvrir de nouvelles choses, je pense donc que c’est la bonne décision ».

« Je suis très fier. Pour moi, le Paris Saint-Germain est le meilleur club du monde, le meilleur projet. Je pense pour c’est le meilleur choix possible ».

Illia Zabarnyi

La découverte d’un nouveau coach, de ses nouveaux coéquipiers

« J’ai hâte de rencontrer tout le monde, et forcément l’entraîneur. Je pense que ça va être génial. Je sais ce qu’il attend et je suis prêt à ça. Je l’ai affronté avec l’Ukraine, lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne, et nous avions gagné le match 1-0. Je l’ai vu, il est tellement énergique… j’adore ça ! Honnêtement, j’adore cette passion, et oui, je l’apporterai aussi. J’adore aussi ce que fait l’équipe sur le plan tactique. J’ai vu des matches et j’ai pris beaucoup de plaisir à regarder le jeu pratiqué. Je suis tombé amoureux du style du Paris Saint-Germain donc, pour moi, c’est vraiment top d’être ici ».

A lire aussi – PSG : Le premier groupe convoqué par Luis Enrique pour la Supercoupe d’Europe face à Tottenham

Petite description

« Je suis jeune, j’ai 22 ans, même si j’ai l’impression d’être plus âgé ! J’ai déjà accumulé pas mal d’expérience et je pense que cela m’aidera dans le futur, même si je vais évidemment continuer à apprendre. Je suis impatient ».

« Je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters. J’ai vraiment hâte d’être au Parc ! ».

Illia Zabarnyi

Calme et sérénité, sur et en dehors du terrain … ?

« Sans aucun doute. C’est la chose la plus importante pour moi. Il faut toujours travailler et penser à toutes les situations possibles sur le terrain, être patient, et travailler dur ».

La découverte du Parc des Princes et de ses supporters

« Je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters. J’ai vraiment hâte d’y être ! Le Paris Saint-Germain est un grand club et je m’attends à ce que ce soit difficile, mais je suis prêt. J’ai juste hâte de découvrir l’équipe et rencontrer tout le monde, et commencer à jouer ».