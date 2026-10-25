Illia Zabarnyi, un cap à franchir en l’absence de Marquinhos

Avec la blessure de Marquinhos, qui sera absent lors des prochains matchs, Illia Zabarnyi aura une occasion à saisir pour prouver qu’il peut devenir élément essentiel à l’avenir.

Malgré la victoire de prestige face au FC Barcelone (4-2) mardi dernier en Ligue des champions, le PSG a appris quelques mauvaises nouvelles avec les blessures de trois joueurs majeurs : Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Si le Géorgien manquera plusieurs mois de compétition, l’international français et le capitaine parisien souffrent d’une lésion à la cuisse et seront donc forfaits pour les prochains matchs des Rouge & Bleu. Ce malheur pourrait toutefois faire le bonheur de certains, à l’image d’Illia Zabarnyi.

Illia Zabarnyi, troisième joueur le plus utilisé en Ligue 1 depuis son arrivée

Recruté à l’été 2025 en provenance de Bournemouth contre 63 M€, le défenseur ukrainien n’a jamais réellement convaincu. Pourtant, le joueur de 24 ans est régulièrement utilisé en Ligue 1. Depuis son arrivée, il est le troisième joueur de l’effectif le plus utilisé en championnat. « Il a été titularisé 28 fois en Ligue 1 sur 41 matchs possibles, seulement devancé par Warren Zaïre-Emery (33) et Vitinha (29), en nombre de titularisations, comme en temps de jeu », rapporte L’Équipe dans son édition du jour. Cependant, le numéro 6 des Rouge & Bleu ne participe pas aux grands matchs en Coupe d’Europe. Cette saison, il a été titularisé face au Slovan Bratislava (6-1) mais n’avait pas convaincu, lui qui était absent du groupe lors de la rencontre suivante face au Stade Brestois (1-0).

Pourtant, Luis Enrique n’a pas hésité à défendre son joueur en conférence de presse, samedi : « S’il joue autant, c’est qu’on a une grande confiance en lui. Il faut analyser individuellement tout ça, mais je peux dire de lui qu’il est prêt. C’est un joueur très jeune, de très haut niveau, qui a déjà beaucoup d’expérience et qui va encore améliorer ses performances de la saison dernière. Ce n’est pas facile d’arriver dans une équipe de ce niveau et être compétitif dès les premiers jours. Pour moi, il l’a fait. Bien sûr, il aurait pu améliorer ses performances, au début, mais je suis content. Je le vois de plus en plus à l’aise, c’est un joueur très intéressant qu’on voulait recruter depuis longtemps. Je suis très content de l’avoir. » Son entrée en jeu face au FC Barcelone mardi a été positive et il est désormais temps pour Illia Zabarnyi de saisir cette opportunité en l’absence de Marquinhos. « Il doit enfin montrer qu’il peut être un recours fiable, et faire passer l’envie à ses dirigeants de continuer à sonder le marché à la recherche d’un profil similaire », conclut le quotidien sportif.