Illya Zabarnyi a signé son contrat au PSG

Après d’âpres négociations avec Bournemouth, le PSG a enfin obtenu la signature du défenseur Illya Zabarnyi jusqu’en juin 2030.

Le PSG tient sa troisième recrue de ce mercato estival. Après les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, le club de la capitale a enfin mis fin au long feuilleton Illya Zabarnyi. Après des discussions à rallonge avec Bournemouth, les deux formations sont parvenues à trouver un accord pour un transfert à hauteur de 63M€ hors bonus. Présent à Paris depuis dimanche soir, l’international ukrainien avait passé avec succès sa visite médicale lundi matin.

Il ne manque plus que l’officialisation

Et comme le rapporte RMC Sport, le défenseur de 22 ans a également paraphé son contrat dans la foulée. Il est bien un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Il ne manque plus que l’officialisation de la part des champions d’Europe, ce qui ne devrait plus tarder. Au PSG, Illya Zabarnyi a paraphé un contrat de cinq saisons, soit jusqu’en juin 2030. Selon L’Equipe, l’Ukrainien percevra un salaire de 4,5M€ net hors bonus (qui peuvent faire facilement monter la facture jusqu’à 8 M€) lors de sa première saison. En revanche, Luis Enrique ne pourra pas compter sur sa nouvelle recrue pour le match de Supercoupe d’Europe contre Tottenham ce mercredi. Mais comme le rapporte le quotidien sportif, la nouvelle recrue parisienne fera bien partie du voyage avec ses coéquipiers à Udine. Il prendra même part à sa première séance d’entraînement dans la soirée (19h). Une séance qui sera ouverte aux médias.